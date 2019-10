„Seid ihr wirklich so dumm?”: Wütende Pendler verprügeln Extinction-Rebellion-Aktivisten

Die radikale Ökogruppe „Extinction Rebellion“ hat in der zweiten Woche in Folge zum zivilen Ungehorsam aufgerufen.

Am Donnerstag haben die Aktivisten den morgendlichen Bahnverkehr in London gestört, indem sie unter anderem an der Station Canning Town auf die U-Bahn kletterten und so die Bürger daran hinderten zur Arbeit zu gelangen.

Sie hatten ein Banner aufgespannt, auf dem zu lesen war: „Business as usual = death“ („Weitermachen wie bisher = Tod“).

Extinction Rebellion begin their planned disruption of the tube on the Jubilee Line at Canning Town 👇🏽 pic.twitter.com/oN8LDO1G0o

Die Pendler zeigten den Aktivisten unmissverständlich, was sie von deren Klimaprotesten hielten. Ein Mann sagte: „Ihr benutzt doch auch Handys. All diese Dinge, die ihr kritisiert. Ihr seid Heuchler“. Ein anderer fragte, ob sie wirklich „so dumm“ seien? „Ihr stoppt einen elektrischen Zug,“ betonte er.

Dann wurden die Aktivisten von den aufgebrachten U-Bahn-Passagieren verprügelt, bevor sie von der Polizei verhaftet wurden.

Shocking moment angry commuters drag two #ExtinctionRebellion protestors off the top of a train in Canning Town and attack them. pic.twitter.com/EZAMa9tT2t

Unterdessen wurde auch an der Station Shadwell demonstriert. Ein 83-Jähriger hatte sich mit der Hand an einen Zug geklebt, wodurch es zu Verzögerungen kam. In einem Video sagte er: „Ich mache das für meine Enkel“. Der Mann wurde laut „Welt“ bereits mehrfach wegen der Proteste festgenommen.

Nach den Aktionen in den U-Bahnstationen teilte die Polizei mit, dass alle weiteren Proteste von „Extinction Rebellion“ verboten worden seien. Es heißt sie stellen eine „anhaltende, schwerwiegende Störung der Öffentlichkeit” dar.

At this time we have three separate incidents involving #ExtinctionRebellion protest action at Stratford, Canning Town and Shadwell.

Arrests have already been made and officers are working to quickly resume services.

Please check with @TfL before travelling. Updates to follow. pic.twitter.com/fB0sTP7O4v

— British Transport Police (@BTP) 17. Oktober 2019