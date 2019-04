Politik » Europa Zusätzlich zur „Rundum-Versorgung“: Österreicher halten 1,50 Euro für gemeinnützige Arbeit für „ausreichend“

Für Hilfsarbeiten sollen Asylbewerber in Österreich 1,50 Euro Belohnung erhalten, zusätzlich zu den garantierten Grundleistungen. So will es Innenminister Kickl. Unter diese gemeinnützigen Hilfsarbeiten fallen Küchendienst, Landschaftspflege oder Haus- und Transporttätigkeiten. Viele finden das in Ordnung, andere begehren auf.