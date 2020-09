„Reichstags-Sturm“: Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs – Anwalt spekuliert über Zersetzungs-Taktik

Eine Woche nach den Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung in Berlin und den Ereignissen auf der Treppe zum Reichstag hat die Polizei eine erste Bilanz vorgelegt. Derweil werden Spekulationen laut, ob Berlins Senat bewusst Eklats in Kauf genommen habe.

Anders als etwa CNN in Bezug auf jüngste Ausschreitungen im US-amerikanischen Portland wollte der „Tagesspiegel“ nicht von „weitgehend friedlichen Demonstrationen“ in Bezug auf die Kundgebungen gegen die Corona-Politik am vergangenen Samstag (29.8.) in Berlin schreiben. Wie die Zeitung berichtet, sei in einer ersten Bilanz der Berliner Polizei von bis dato 424 erfassten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den Aufmärschen die Rede, 59 Beamte seien verletzt worden. Wie „Bild“ berichtet, wird gegen die als „Corona-Demo-Hetzerin“ titulierte Heilpraktikerin Tamara K. wegen des Verdachts des „aufwieglerischen Landfriedensbruchs“ ermittelt.

Tamara K.: „Wollten nie in Reichstag eindringen“

Der „Tagesspiegel“ schreibt im Zusammenhang mit dem Durchbrechen einer Absperrung und der Besetzung der Treppe am Westportals des Reichstags durch mehrere Dutzend Demonstranten weiterhin von einer „versuchten Erstürmung des Reichstagsgebäudes“. Tamara K. soll im Vorfeld via Megafon von einer Bühne aus erklärt haben, US-Präsident Donald Trump wäre in Berlin eingetroffen.

Dazu forderte sie mit Blick auf den Reichstag die Menge offenbar dazu auf, „da drauf zu gehen“ und sich „heute hier und jetzt unser Haus zurück“ zu holen. Allerdings äußerte sie auch etwas von wegen „friedlich auf die Treppe setzen“ und „Präsident Trump [zeigen], dass wir den Weltfrieden wollen und dass wir die Schnauze gestrichen voll haben“. Ein Eindringen ins Reichstagsgebäude sei, so K. in Interviews, zu keiner Zeit beabsichtigt gewesen. Mit „Querdenken 711“, der Initiative hinter der großen Demonstration am Samstag in Berlin, habe die „Qlobal Change“-Aktivistin Tamara K. eigenen Angaben zufolge nichts zu tun.

In ihrem Heimatort war K. zuvor weitgehend unbekannt, schreibt der „Tagesspiegel“. Allerdings sei sie im Umfeld der „Reichsbürger“ und unter „Verschwörungsideologen“ der „QAnon“-Bewegung vernetzt und genieße eine relative Popularität. Die Bewegung hatte unter anderem behauptet, der Corona-Lockdown im März sei dadurch bedingt, dass die NATO-Übung „Defender 2020“ gerade mehrere europäische Regierungen, darunter die deutsche, absetze und dem „Obersten Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte“ (SHAEF) bis Ostern die Regierungsgeschäfte übertrage.

Polizei spricht von 424 Anzeigen

In den Tagen vor der Demonstration war es in sozialen Medien zu Aufrufen gekommen, den Reichstag zu stürmen, häufig begleitet von Gewaltaufrufen. Ein Zusammenhang mit der Aktion der Demonstranten auf der Treppe ist jedoch bis dato nicht nachgewiesen. Bei den Aufrufen in den sozialen Medien hatte es sich mutmaßlich vor allem um emotionale Überreaktionen auf das Verbot der „Querdenken 711“-Demonstration gehandelt, das später von Gerichten aufgehoben wurde.

Neben den 424 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten am Samstag habe es 61 weitere am Tag darauf gegeben, heißt es vonseiten der Polizei weiter. In 429 Fällen sei es zu „Freiheitsbeschränkungen und Freiheitsentziehungen“ gekommen, in den meisten Fällen lediglich für die Dauer der Aufnahme der Personalien vor Ort oder in einem Polizeirevier. Es habe in den genannten Fällen Anzeigen gegeben, Untersuchungshaft sei in keinem Fall beantragt worden. Bei den meisten Ordnungswidrigkeiten habe es sich um Weigerungen gehandelt, den Mindestabstand einzuhalten, Masken aufzusetzen oder eine aufgelöste Demonstration zu verlassen.

Von 59 verletzten Polizisten, so schreibt der „Tagesspiegel“ weiter, hätten drei ihren Dienst vorzeitig beenden müssen. Im Zusammenhang mit den Vorfällen auf der Reichstagstreppe wurden insgesamt 21 Straftaten angezeigt. In zwei Fällen gehe es dabei um tätliche Angriffe auf Polizisten, dreimal um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, zudem gab es den Anzeigen zufolge drei Beleidigungen gegen Polizisten, zweimal besonders schweren Landfriedensbruch und einmal einfachen Landfriedensbruch.

Gefälschte Atteste gegen Maskenpflicht

Aus den Reihen der Demonstranten wurde in 88 Fällen Anzeige gegen Polizeibeamte erstattet, denen von Kundgebungsteilnehmern ihrerseits überhartes Vorgehen vorgeworfen wird. Wie viele Fälle verletzter Polizisten im Zusammenhang mit Ausschreitungen an der russischen Botschaft stehen, in die auch linksextreme Gegendemonstranten involviert gewesen sein sollen, wurde im „Tagesspiegel“ nicht gesondert aufgeschlüsselt.

Schwerpunkte bezüglich der angezeigten Delikte seien die aufgelöste Demonstration auf der Friedrichstraße und Unter den Linden gewesen, wo sich auch die russische Botschaft befindet. In 14 Fällen hätten Demonstranten gefälschte Gesundheitszeugnisse vorgelegt, die sie angeblich von der Maskenpflicht befreit hätten.

Die Polizei gab in einem Bericht auch Aufschluss darüber, welche Fahnen bei der Einnahme der Reichstagstreppe von den Demonstranten mitgeführt worden seien. In mehr als 30 Fällen seien es schwarz-weiß-rote Kaiserreichsflaggen gewesen, dazu kamen zwei Fahnen des ehemaligen Königreiches Preußen sowie je eine des früheren Königreichs Sachsen und der ehemaligen Großherzogtümer Hessen, Baden und Oldenburg. Andere Teilnehmer hatten ausländische Fahnen bei sich, namentlich solche der USA, der Türkei, der Russischen Föderation und Portugals.

Wollte Senat reibungslosen Ablauf verhindern?

Während Gegner der Corona-Proteste auf der Darstellung beharren, die Veranstalter hätten es in Kauf genommen, dass Rechtsextremisten und „Reichsbürger“ an der Kundgebung teilnehmen, und dass aus deren Reihen ein „Sturm auf den Reichstag“ geprobt worden wäre, erheben Teilnehmer schwere Vorwürfe gegen die Polizei und Innensenator Andreas Geisel. Einige werfen ihm vor, es gleichsam darauf angelegt zu haben, Anlässe zu schaffen, um die Kundgebung so früh wie möglich auflösen zu können. Zudem würden Vorfälle, die für Unruhe in der Bevölkerung sorgten, die Chance erhöhen, mögliche künftige Demonstrationen dieser Art gerichtsfest untersagen zu können.

Dies deutet zumindest der Anwalt und Betriebswirt Guido Schmitz-Krummacher in einem Gastbeitrag auf dem Portal des Publizisten Boris Reitschuster an, wo er in einem ausführlichen Beitrag seine Eindrücke von den Geschehnissen des vergangenen Samstags in Berlin schildert. Da Schmitz-Krummacher im Besitz eines Presseausweises war, konnte er flexibel zwischen den Schauplätzen pendeln.

Seiner Einschätzung nach habe die Polizeistrategie eine Reihe von Fragen aufgeworfen und in mehreren Zusammenhängen den Eindruck fehlender Konsistenz vermittelt. Dies habe bereits bei der Ausgestaltung der Polizeiabsperrungen begonnen, die einen reibungslosen Ablauf der Hauptkundgebung eher beeinträchtigt als ermöglicht hätten.

„Unterschiedliche Genehmigungspraxis“

Insbesondere sei ein unverhältnismäßiger Fokus auf die friedliche Hauptdemonstration gelegt worden, während Kundgebungen, bei denen von vornherein ein höheres Quantum an potenziell schwieriger Klientel zu erwarten gewesen wäre, weniger Beachtung geschenkt worden wäre. Wie Schmitz-Krummacher behauptet, sei die Kundgebung am Reichstag genehmigt worden, während die Hauptveranstaltungen von „Querdenken 711“ noch auf gerichtlichem Wege erkämpft werden mussten.

Die Berliner Stadtregierung und die Polizeiführung würden in ihren Verlautbarungen den Eindruck erwecken, dass auch die Kundgebung am Reichstag den Initiatoren von „Querdenken 711“ zuzurechnen gewesen wäre. Die unterschiedliche Genehmigungspraxis und auch die unterschiedliche Aufmerksamkeit am Tag der Kundgebung selbst vermögen diese Einschätzung nicht zu stützen, meint der Anwalt.

Schmitz-Krummacher sieht Widersprüche

Der Autor wirft die Frage auf, warum der Senat überhaupt eine Kundgebung in Reichstagsnähe genehmigt hätte, während es auch die Möglichkeit gegeben hätte, diese auf ähnliche zentrale und repräsentative, aber weniger sicherheitssensible Bereiche zu verweisen. Zudem sei eine Genehmigung erfolgt, obwohl es Aufrufe zum „Sturm des Reichstags“ in sozialen Medien zu diesem Zeitpunkt bereits gegeben habe. Reitschuster ergänzt, dass es bereits vor der Kundgebung die Regelung über den „Befriedeten Bezirk“ gegeben habe, die es problemlos ermöglicht hätte, Bildern wie jenen von der Reichstagstreppe von vornherein die Grundlage zu entziehen.

Schmitz-Krummacher wirft zudem Fragen dahingehend auf, warum es kaum Bewegungen offenbar rechtsgerichteter Demonstranten vom Bereich Brandenburger Tor/Friedrichstraße hin zum Reichstag gegeben habe, obwohl es sich dabei doch um eine Zielgruppenveranstaltung gehandelt habe. Auch sei nicht verständlich, warum der Zugang zum Reichstag so problemlos möglich gewesen wäre und dennoch 150 Polizeibeamte neben einer der sicherheitssensibelsten Demonstrationen Pause gemacht hätten bzw. später komplett abgezogen worden wären.

Nach Angaben der Polizei seien die abgezogenen Beamten mit den Festnahmen an der russischen Botschaft befasst gewesen und konnten erst nach drei Minuten den drei verbliebenen Beamten am Reichstag Unterstützung leisten. Der Fußweg zwischen beiden Örtlichkeiten betrage jedoch mindestens zehn Minuten. Die Kollegen, die zur Verstärkung gekommen seien, müssten daher von anderswo hergekommen sein, so Schmitz-Krummacher.

Erfolgreiches Beispiel für „Zersetzung“?

Sein Fazit: „Vieles deutet auf eine False-Flag-Aktion hin, wie wir sie in Deutschland auch schon mehrfach hatten und auch international sind solche Aktionen von Regierungen an der Tagesordnung.“

Wie alle Theorien dieser Art beruht auch diese auf offenen Fragen und Spekulationen. Innensenator Geisel hat durch sein Verhalten im Vorfeld der „Querdenken“-Kundgebung jedoch wenig dazu getan, solchen Überlegungen entgegenzuwirken. Seine Kommentare zur anfänglichen Verbotsverfügung waren jedenfalls dazu angetan, zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen.

Zudem hatten bereits am Samstag Kundgebungsteilnehmer darüber geklagt, dass die Art und Weise, wie Berlins Polizei den Demonstrationszug steuerte, zunehmende Schwierigkeiten verursacht habe, Abstände einzuhalten. Dass der Senat sehr unmissverständlich deutlich gemacht hatte, die Kundgebung verhindern zu wollen, verstärkte in weiterer Folge den Eindruck, man habe von dieser Seite kein Interesse an einem reibungslosen Vonstattengehen der gerichtlich erzwungenen Demonstration.

Sollte die politische Führung der Bundeshauptstadt tatsächlich Vorfälle wie jene am Reichstag billigend in Kauf genommen haben, um damit potenzielle Untersagungstatbestände für künftige Kundgebungen von Corona-Kritikern zu schaffen, wäre dies jedenfalls ein Beispiel für ein Vorgehen, wie es auch im Lehrbuch von Nachrichtendiensten über erfolgreiche Formen der „Zersetzung“ hätte stehen können.



