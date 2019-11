Mutmaßliche Epstein-Drahtzieherin abgetaucht: Anwälte und Behörden suchen nach Ghislaine Maxwell

Etwas mehr als drei Monate nach dem Tod des in Ungnade gefallenen US-Milliardärs Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle in New York – als offizielle Todesursache gilt trotz Zweifeln nach wie vor Selbstmord – hat der britische Prinz Andrew seine öffentlichen Ämter ruhen lassen.

In einem Interview mit der BBC hat er zugesagt, zur umfassenden Aufklärung des Sachverhalts beitragen zu wollen. Er räumte ein, den Milliardär gekannt und Veranstaltungen auf dessen Grundstücken besucht zu haben. Er habe jedoch an keinen strafbaren Handlungen mitgewirkt. Epstein, auf dessen Privatpartys regelmäßig auch eine Vielzahl Prominenter aus Nordamerika und Großbritannien auftauchten, soll über Jahre hinweg organisierten sexuellen Missbrauch und Menschenhandel betrieben haben. Zu den Opfern gehörten offenbar auch Minderjährige.

Fotos zeigen Prinz Andrew mit Epstein-Opfer auf Party

Verschollen bleibt hingegen die langjährige Weggefährtin Epsteins und persönliche Freundin Prinz Andrews, Verlegertochter Ghislaine Maxwell. Ihr wird vorgeworfen, eine zentrale Rolle bei der Organisation des Missbrauchs junger Mädchen und Frauen durch Epstein gespielt zu haben. Andrew erklärte auch, Maxwell habe ihn mit Epstein bekannt gemacht.

Eine der Hauptzeuginnen im Verfahren gegen Epstein war die heute 35-jährige Virginia Giuffre, die Maxwell als „Masseuse“ für den Milliardär rekrutiert haben soll, als sie 15 Jahre alt war. Zwei Jahre später, im Jahr 2001, soll sie in Maxwells Haus im Londoner Nobelbezirk Belgravia einen von Epstein organisierten sexuellen Kontakt mit Prinz Andrew gehabt haben. Dieser bestreitet die Vorwürfe. Es sind jüngst jedoch Fotos aufgetaucht, die Andrew und eine Virginia Giuffre im Teenageralter gemeinsam auf einer Party zeigen und die in Maxwells Haus aufgenommen worden sein sollen.

Anwälte wollen Maxwell als Zeugin befragen

Während ungewiss ist, ob sich Prinz Andrew, der, was die Umtriebe Epsteins betrifft, derzeit die zentrale Figur im Fokus der Öffentlichkeit ist, auch ins Visier der Justiz geraten wird, weiß zurzeit niemand um den Aufenthaltsort Ghislaine Maxwells. Wie der „Guardian“ berichtet, soll sie zuletzt im August in einem Fast-Food-Restaurant in Los Angeles in der Öffentlichkeit gesehen worden sein. Die Authentizität der entsprechenden Berichte sei nicht unumstritten. Ihre Anwälte verweigern die Auskunft.

Gegen Maxwell sollen bereits mehrere zivilgerichtliche Verfahren laufen, ob es auch eine strafrechtliche Anklage geben wird, ist jedoch noch ungewiss. Bundesbehörden erteilen regelmäßig die Auskunft, dass die Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen Epstein auch nach dessen Tod noch andauern und sich auf die Rolle möglicher Mitwisser oder Beteiligter konzentrieren. Spezifische Aussagen über konkrete Personen wie Maxwell oder Prinz Andrew werden jedoch nicht getroffen.

Der in Boston ansässige Anwalt Mitchell Garabedian, erklärte gegenüber dem Guardian, er und mehrere Berufskollegen versuchten derzeit, Maxwells Aufenthaltsort in den USA ausfindig zu machen, da dies Gerichten die Möglichkeit gäbe, sie als Zeugin vorzuladen. Dies würde auch Aufschluss dahingehend ermöglichen, wie weit Prinz Andrew in die Angelegenheit verwickelt gewesen wäre:

Mit Sicherheit kann man angesichts der zentralen Rolle Maxwells in der Epstein-Sache davon ausgehen, dass sie als Zeugen etwas über die Verwicklung Prinz Andrews sagen kann und das wird eine Auswirkung auf die Einschätzung unzähliger anderer haben, ob im Bereich der Rechtspflege oder nicht.“

Weiteres mutmaßliches Opfer meldet sich

Gegen Maxwell vorzugehen, obliege US-Juristen zufolge jenen Bundesbehörden, die bereits die Untersuchung gegen Epstein geführt haben, Ermittlungen gegen Prinz Andrew könnte auch jeder Bezirksstaatsanwalt aufnehmen. Allerdings hänge alles davon ab, ob es überhaupt ausreichende Indizien für einen hinreichenden Anfangsverdacht gäbe. Der bloße Umstand, mit Maxwell befreundet gewesen zu sein oder zusammen mit ihr und Epstein auf einer Party fotografiert worden zu sein, reiche dabei kaum aus.

Am Montag (18.11.) hat eine namentlich nicht identifizierte Frau eine neue Klage im Zusammenhang mit dem Epstein-Komplex eingebracht. Sie sei im Alter von 15 Jahren auf dessen Ranch in New Mexico sexuell missbraucht worden. Ihre Anwältin Gloria Allred erklärte in einer Pressekonferenz, das mutmaßliche Epstein-Opfer wolle „ihre Wahrheit offenlegen und andere damals minderjährige Opfer Jeffrey Epsteins, die ihre Rechte noch nicht geltend gemacht haben, ermuntern, dies zu tun“.