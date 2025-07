Eier für starke Muskeln: So viele sollten Sie täglich essen

Jahrzehntelang galten Eier aufgrund ihres hohen Cholesteringehalts als potenzielles Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weshalb Ernährungsempfehlungen in Ländern wie Deutschland und den USA den Konsum einschränkten. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen jedoch, dass der Einfluss von Cholesterin aus der Nahrung auf den Blutcholesterinspiegel geringer ist als früher angenommen.

So hat bereits 2015 das US-Landwirtschaftsministerium die Obergrenzen für Cholesterin in der Ernährung gestrichen, wodurch Eier nicht nur als herzunbedenklich gelten, sondern als nährstoffreiches Kraftpaket für Muskelaufbau und -erhalt gefeiert werden.

Die benötigte Menge an Eiern richtet sich nach Ihren individuellen Zielen.

Für Sportler oder Personen, die Muskelaufbau anstreben, empfiehlt Duval zwei bis vier Eier nach dem Training in Kombination mit einer Kohlenhydratquelle, um die Glykogenspeicher aufzufüllen und die Regeneration zu fördern. Älteren Erwachsenen rät sie, ein bis zwei Eier am Vormittag, idealerweise zum Frühstück, zu konsumieren, da eine frühzeitige Proteinzufuhr entscheidend ist, um Muskelabbau zu minimieren – unabhängig vom Aktivitätsniveau.

Eier sind zudem unglaublich vielseitig. Ob als würzige Frittata mit Gemüse, Kurkuma-Rühreier mit Kimchi oder in Haferflocken für einen überraschenden Proteinschub, sie bringen Abwechslung in die Küche. „Eier sind ein vollständiges Superfood für Kraft und Langlebigkeit in jeder Lebensphase“, betont Duval.