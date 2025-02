Schnittknoblauch: So profitiert Ihre Gesundheit von diesem Superkraut

Schnittknoblauch (Allium tuberosum) steckt voller Nährstoffe und hat medizinische Vorteile. Er stärkt das Immunsystem, fördert die Verdauung, wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, das Risiko chronischer Krankheiten zu senken und die allgemeine Gesundheit zu verbessern.

Gesundheitlicher Nutzen von Schnittknoblauch

Schnittknoblauch ist reich an Vitaminen, darunter:

Vitamin C: stärkt das Immunsystem, fördert die Eisenaufnahme und trägt zur Aufnahme von Kollagen bei, um die Gesundheit von Haut und Blutgefäßen zu erhalten.

Beta-Carotin: wird in Vitamin A umgewandelt, das das Zellwachstum im Körper fördert und eine wichtige Rolle für die normale Funktion von Herz, Lunge, Augen und anderen Organen spielt.

Vitamin K: Hilft bei der Blutgerinnung und unterstützt die Knochengesundheit.

Schnittknoblauch enthält eine Vielzahl von Spurenelementen, darunter einen hohen Kalziumgehalt, der die Knochengesundheit und die Zähne unterstützt und Osteoporose vorbeugt. Darüber hinaus benötigen Herz, Muskeln und Nerven Kalzium, um richtig zu funktionieren. Das Eisen im Schnittknoblauch ist wertvoll, um Blutarmut vorzubeugen und zu behandeln und die normale Funktion der roten Blutkörperchen aufrechtzuerhalten, während das Magnesium eine Vielzahl von biochemischen Reaktionen unterstützt, darunter die Muskel- und Nervenfunktion.

Wie andere Gemüsesorten ist auch Schnittknoblauch reich an Ballaststoffen, die zur Gesunderhaltung des Verdauungssystems beitragen, Verstopfung vorbeugen und das Gleichgewicht der Darmflora aufrechterhalten. Tierstudien haben gezeigt, dass Polysaccharide in Schnittknoblauch einen gewissen Schutz vor chronischem Nierenversagen bieten.

Schnittknoblauch enthält außerdem eine Vielzahl von pflanzlichen Wirkstoffen, darunter Sulfid, das laut Forschung antioxidative, antibakterielle, krebshemmende, immunstimulierende und leberschützende Eigenschaften besitzt und die Entstehung von Atherosklerose vorbeugen kann. Die Flavonoide im Schnittknoblauch haben ebenfalls antioxidative Wirkung, helfen, Schäden durch freie Radikale abzuwehren, und verringern das Risiko chronischer Erkrankungen. Studien haben außerdem gezeigt, dass die Flavonoide und Aminosäuren im Schnittknoblauch das Skelettmuskelwachstum fördern.

Vorteile von Schnittknoblauch im Überblick

Schnittknoblauch kann bei der Behandlung einer Vielzahl von chronischen Krankheiten helfen und bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile:

Verdauungsfördernd: Schnittknoblauch ist reich an Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen und kann die gastrointestinale Motilität fördern und die Verdauungsfunktion verbessern. Immunsystemstärkend: Vitamin C, organische Sulfide und andere Antioxidantien in Schnittknoblauch können die Funktionen des Immunsystems verbessern. Schutz der Herz-Kreislauf-Gesundheit: Die Sulfide und Flavonoide in Knoblauchschnittlauch können helfen, den Cholesterinspiegel zu senken und Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Entzündungshemmend und antibakteriell: Er hilft bei der Bekämpfung von Infektionen und reduziert Entzündungen.

Es wird empfohlen, Schnittknoblauch leicht anzubraten, um seinen Nährwert und Geschmack zu erhalten. Er passt gut zu Eiern, Tofu, Meeresfrüchten oder Fleisch.

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und Schnittknoblauch

Schnittknoblauch hat laut der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) einen würzigen Geschmack sowie eine wärmende Wirkung. Er wärmt die Nieren, fördert das Qi und regt die Blutzirkulation an. Er kann auch den Magen erwärmen und die Milz sowie die Yang-Energie stärken. Daher ist Schnittknoblauch in der TCM ein wichtiger Bestandteil traditioneller Rezepte.

Schnittknoblauch ist besonders hilfreich bei Beschwerden wie durch Kälte verursachten Magenbeschwerden, Bauchschmerzen, Impotenz, vorzeitiger Ejakulation, häufigem Wasserlassen und Schwäche im unteren Rücken und in den Knien. In der TCM werden diese Symptome oft mit Nierenschwäche in Verbindung gebracht.

Darüber hinaus hilft Schnittknoblauch, die Leber zu beruhigen, zu nähren, zu schützen und das Qi zu regulieren. Aus medizinischer Sicht kann Schnittknoblauch verschiedene Krankheiten lindern, die durch eine Stagnation des Leber-Qi verursacht werden, wie Blähungen und Menstruationsbeschwerden und sogar antidepressive Wirkungen haben.

Als Teil einer ausgeglichenen Ernährung kann Schnittknoblauch das Risiko chronischer Krankheiten verringern und die allgemeine Gesundheit verbessern.

Obwohl es generell ernährungstechnisch generell empfohlen wird, wenn möglich, frische Lebensmittel zu bevorzugen, sind für diejenigen, die den starken Geschmack nicht vertragen, Kapseln aus Schnittknoblauchextrakt eine Alternative.

Gesund, aber nicht für jeden

Obwohl Schnittknoblauch reich an Nährstoffen ist, sollte er nur in Maßen verzehrt werden. Manche Menschen sollten ihn ganz meiden, darunter Menschen mit: Allergien, Magen-Darm-Beschwerden (ausgenommen Menschen mit Verstopfung), Erkrankungen des Verdauungssystems, Blutkrankheiten sowie Schwangere und stillende Frauen.

Es ist zudem wichtig zu beachten, dass der Verzehr von Schnittknoblauch bei Kindern zu Verdauungsstörungen führen kann, da ihr Verdauungssystem noch nicht vollständig entwickelt ist.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschhienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Garlic Chives: Cancer-Fighting, Heart-Healthy Superfood“. (deutsche Bearbeitung kr)