Lebensstil schlägt Pille: Wie gesunde Gewohnheiten Typ-2-Diabetes vorbeugen können

Diese Form der Zuckerkrankheit, der „Wohlstandsdiabetes“, wird oft diagnostiziert, wenn der Blutzuckerspiegel bestimmte Grenzwerte überschreitet und dadurch verschiedene Organe, insbesondere das Herz-Kreislauf-System, die Nieren, Augen und Nerven, gefährdet sind. Ursachen sind größtenteils Übergewicht und Bewegungsmangel, aber auch genetische Veranlagung.

Dabei ist eine dauerhafte Veränderung der Gewohnheiten fast doppelt so effektiv wie Metformingaben, also eine medikamentöse Behandlung von Prädiabetes, was Typ-2-Diabetes zur Folge hat. Das zeigt eine US-amerikanische Diabetespräventionsstudie, die seit 21 Jahren läuft: Gesunder Lebensstil senkt das Diabetesrisiko um 58 Prozent – fast doppelt so effektiv wie Medikamente.