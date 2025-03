Studie: Cannabiskonsumenten haben deutlich erhöhtes Herzinfarktrisiko

Eine kürzlich veröffentlichte Studie ergab, dass regelmäßige Cannabiskonsumenten häufiger einen Herzinfarkt erleiden als Menschen, die die Substanz nicht konsumieren.

In einer Pressemitteilung vom 17. März veröffentlichte das American College of Cardiology die Ergebnisse einer Studie in Kombination mit einer Analyse von zwölf weiteren Studien.

Die im „Journal of the American College of Cardiology“ (JACC) veröffentlichte retrospektive Studie ergab, dass Cannabiskonsumenten unter 50 Jahren ein bis zu sechsmal höheres Herzinfarktrisiko haben als Menschen, die die Substanz nicht konsumieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Seit der Legalisierung am 1. April 2024 nehmen fast ein Drittel der Deutschen einen Anstieg des Cannabiskonsums in ihrem Umfeld wahr. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der „Deutschen Presse-Agentur“ hervor.

Der Forscher Ibrahim Kamel von der Boston University verglich Cannabis mit dem Rauchen von Zigaretten.

„Die Frage nach dem Cannabiskonsum sollte Teil der ärztlichen Untersuchung sein, um das kardiovaskuläre Gesamtrisiko der Patienten zu verstehen, ähnlich wie die Frage nach dem Zigarettenrauchen“, sagte er in einer Erklärung. „Auf politischer Ebene sollte eine angemessene Warnung ausgesprochen werden, damit die Menschen, die Cannabis konsumieren, wissen, dass es Risiken gibt.“ Er fügte hinzu, dass Patienten ihren Ärzten von ihrem Cannabiskonsum erzählen sollten.

Größerer Datensatz bestätigt erhöhtes Herzinfarktrisiko

Für die Studie untersuchte das Team, das Daten aus der globalen Gesundheitsdatenbank TriNetX verwendete, Teilnehmer im Alter bis 50 Jahre, die zu Beginn der Erhebung keinerlei schwerwiegende Herzprobleme hatten und gesunde Blutdruckwerte aufwiesen. Sie hatten auch keine Vorgeschichte von koronaren Herzkrankheiten, konsumierten keinen Tabak und hatten normale Cholesterinwerte.

Die Metaanalyse umfasste zwölf frühere Studien, darunter mehr als 93.000 Cannabiskonsumenten und 4,5 Millionen Menschen, die es nicht konsumieren, so die Forscher. Eine Studie wurde in Indien durchgeführt, eine in Kanada und die übrigen in den Vereinigten Staaten.

„Als die Forscher die Daten aus allen Studien zusammenführten und gemeinsam analysierten, stellten sie eine bedeutende Verbindung fest: Aktive Cannabiskonsumenten haben ein 1,5-mal höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, als Personen, die derzeit kein Cannabis konsumieren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Kamel sagte jedoch, dass man bei der Interpretation der Ergebnisse vorsichtig sein sollte, da Cannabiskonsum oftmals mit anderen Substanzen wie Kokain oder anderen illegalen Drogen kombiniert wird, die nicht berücksichtigt werden.

Cannabis beeinflusst Herzfrequenz und Blutdruck

Eine bereits 2024 veröffentlichte Studie im „Journal of the American Heart Association“, bei der 434.000 Erwachsene fast jeden Alters befragt wurden, ergab ebenfalls, dass Menschen, die Marihuana konsumieren, häufiger an koronaren Herzkrankheiten, Schlaganfällen und Herzinfarkten leiden.

„Cannabiskonsum wird mit Herzproblemen in Verbindung gebracht, wobei ein stärkerer Konsum […] mit einer höheren Wahrscheinlichkeit negativer Folgen verbunden ist“, folgerten die Autoren der Studie und fügten hinzu, dass „das Rauchen, die vorherrschende Methode des Cannabiskonsums, aufgrund des Einatmens von Feinstaub zusätzliche kardiovaskuläre Risiken bergen kann“.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention, eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, kann der Konsum von Cannabis die Herzfrequenz erhöhen und den Blutdruck unmittelbar ansteigen lassen. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um ein klareres Bild davon zu erhalten, wie sich dies auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Marijuana Users Under Age 50 Are 6 Times More Likely to Suffer Heart Attacks, Study Finds“. (deutsche Bearbeitung kr)