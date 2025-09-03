Vitamin B3 als Jungbrunnen? Neue Studie gibt Hoffnung für Anti-Aging
Neue Forschung enthüllt, wie Nicotinamid-Ribosid Herz, Muskeln und Gehirn jung halten könnte.
Lesedauer: 5 Min.
In Kürze:
- Nicotinamid-Ribosid (Vitamin B3) steigert NAD-Spiegel und bremst Alterserscheinungen.
- Bei der seltenen Erkrankung Werner-Syndrom, das einen vorzeitigen Alterungsprozess auslöst, lindert es Nierenprobleme, Hautgeschwüre und Arterienverhärtung.
- Forscher hoffen, dass durch NAD auch normales Altern verlangsamt und Entzündungen reduziert werden könnten.
Eine klinische Studie aus Japan zeigt: Nicotinamid-Ribosid, eine Form von Vitamin B3 (auch bekannt als Niacin), könnte vielleicht das Geheimnis zu einem langsameren Alterungsprozess sein.
Wissenschaftler untersuchten die Wirkung eines Nicotinamid-Ribosid-Präparats bei Menschen mit Werner-Syndrom, einer seltenen genetischen Krankheit, die zu einer beschleunigten Alterung führt. Das Ergebnis? Bei den Teilnehmern, die das Präparat einnahmen, verbesserten sich mehrere Symptome der Erkrankung.
Diese Ergebnisse lassen hoffen, dass Nicotinamid-Ribosid nicht nur für Menschen mit Werner-Syndrom eine neue Behandlungsoption sein könnte.
Neue Perspektiven für vorzeitige Alterungsstörungen
Wundermittel gegen das Altern?
Weitere Anti-Aging-Vorteile
- Herzerkrankungen
Eine klinische Studie ergab, dass die Einnahme von 2 Gramm Nicotinamid-Ribosid pro Tag über einen Zeitraum von zwölf Wochen den NAD-Spiegel bei Menschen mit Herzinsuffizienz erhöhen kann. Die erhöhte NAD-Produktion führte zu einer Verringerung von Entzündungen und einer Steigerung der Energieproduktion in den Zellen.
- Neurodegenerative Erkrankungen
Nicotinamid-Ribosid könnte helfen, den geistigen Abbau bei altersbedingten Krankheiten zu verlangsamen. Eine Studie an Mäusen mit Demenz zeigte, dass es Entzündungen im Gehirn reduziert und bei Alzheimer-Mäusen Gedächtnis und Lernfähigkeit verbessert. Eine klinische Studie ergab, dass eine Gabe von 500 mg Nicotinamid-Ribosid zweimal täglich über sechs Wochen Marker für neurodegenerative Erkrankungen wie Entzündungen des Nervensystems senken kann.
- Neuromuskuläre Erkrankungen
Studien an Tieren zeigen, dass Nicotinamid-Ribosid Muskeln und Knochen vor altersbedingtem Funktionsverlust schützen könnte. Eine klinische Studie mit zwölf älteren Männern, die 21 Tage lang täglich 1 Gramm Nicotinamid-Ribosid einnahmen, ergab, dass es den NAD-Stoffwechsel in den Skelettmuskeln förderte und Entzündungen reduzierte.
Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Vitamin B3 Derivative May Help Reverse Premature Aging“. (deutsche Bearbeitung kr)
