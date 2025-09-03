Vitamin B3 als Jungbrunnen? Neue Studie gibt Hoffnung für Anti-Aging

In Kürze:

Eine klinische Studie aus Japan zeigt: Nicotinamid-Ribosid, eine Form von Vitamin B3 (auch bekannt als Niacin), könnte vielleicht das Geheimnis zu einem langsameren Alterungsprozess sein.

Wissenschaftler untersuchten die Wirkung eines Nicotinamid-Ribosid-Präparats bei Menschen mit Werner-Syndrom, einer seltenen genetischen Krankheit, die zu einer beschleunigten Alterung führt. Das Ergebnis? Bei den Teilnehmern, die das Präparat einnahmen, verbesserten sich mehrere Symptome der Erkrankung.

Diese Ergebnisse lassen hoffen, dass Nicotinamid-Ribosid nicht nur für Menschen mit Werner-Syndrom eine neue Behandlungsoption sein könnte.

Neue Perspektiven für vorzeitige Alterungsstörungen

Das Werner-Syndrom ist eine seltene, unheilbare Erkrankung, die den Körper frühzeitig altern lässt und zahlreiche Alterserscheinungen hervorruft. Betroffene altern schneller als gewöhnlich, was ihr Leben stark beeinträchtigt.

Frühere Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass Menschen mit Werner-Syndrom einen niedrigeren Spiegel an Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) aufweisen, einem Molekül, das für die DNA-Reparatur, die Energieproduktion in den Zellen und verschiedene Stoffwechselprozesse im Körper von entscheidender Bedeutung ist. Ein Mangel an NAD könnte also die Symptome der Krankheit verstärken. Es ist zwar nicht möglich, NAD direkt zu ergänzen, jedoch kann es indirekt durch Nicotinamid-Ribosid, ein Vorläufermolekül, ergänzt werden.

Um festzustellen, ob Nicotinamid-Ribosid-Präparate für die Behandlung des Werner-Syndroms von Nutzen sein können, führten Forscher eine klinische Studie durch.

Die Ergebnisse zeigten, dass das Präparat Nicotinamid-Ribosid den NAD-Spiegel im Blut deutlich erhöhte. Zudem verlangsamte es das Voranschreiten von Nierenerkrankungen, reduzierte Hautgeschwüre und verbesserte die Arterienverhärtung, die durch frühzeitiges Altern beim Werner-Syndrom ausgelöst wurden.

Wundermittel gegen das Altern?

„Obwohl die Studie eine seltene genetische Alterungskrankheit betraf, sind die von uns beobachteten Mechanismen – mitochondriale Dysfunktion, NAD-Abbau und Entzündungen – auch beim normalen Altern häufig anzutreffen“, sagte Mitautor Dr. Vilhelm Bohr, außerordentlicher Professor für Genominstabilität und Neurodegeneration an der Universität Kopenhagen. Mitochondriale Dysfunktion bedeutet, dass die zellulären Strukturen, die Energie in den Zellen produzieren – das sind die Mitochondrien –, nicht so gut funktionieren, wie sie sollten.

„Diese drei Effekte, die beim normalen Alterungsprozess auftreten, machen die Ergebnisse auch für Menschen ohne Werner-Syndrom relevant“, so Bohr in einer E-Mail an Epoch Times.

Im Allgemeinen empfiehlt Bohr Nicotinamid-Ribosid als gut verträgliches Nahrungsergänzungsmittel für ältere Erwachsene – insbesondere für diejenigen, die den Energiestoffwechsel, den Muskelerhalt oder das Entzündungsgleichgewicht verbessern möchten. Allerdings müssten Forscher noch herausfinden, wer am meisten davon profitieren kann.

Obwohl Nicotinamid-Ribosid in geringen Mengen in einigen Lebensmitteln wie Milch oder Fisch enthalten ist, sei die Konzentration weitaus geringer als in Nahrungsergänzungsmitteln, sagte er.

Weitere Anti-Aging-Vorteile

Nicotinamid-Ribosid-Nahrungsergänzungsmittel können auch bei anderen altersbedingten Gesundheitsproblemen von Vorteil sein: