Weg mit dem Gehirnnebel: Eisen als Turbo für die grauen Zellen

Eisenmangel wirkt sich negativ auf die Kognition aus.

Gehirnnebel – niedrige Eisenwerte begünstigen ihn bei Frauen in den Wechseljahren.

Eisenüberschuss beeinflusst die Kognition ebenfalls negativ.

Eisenreiche Ernährung bringt mehr als Eisenpräparate.

Jede Zelle des Körpers braucht Eisen. Besonders das Gehirn kann ohne das essenzielle Spurenelement nicht richtig funktionieren. Doch auch ein Zuviel an Eisen bringt unser Denkorgan durcheinander. Daher wirkt sich sowohl ein Eisenmangel als auch ein Eisenüberschuss negativ auf die kognitive Gesundheit aus.

Was genau passiert aber, wenn der Körper zu niedrige Eisenwerte aufweist?

Dieser Frage gingen Michael Wenger, Professor für Psychologie an der University of Oklahoma College of Arts and Sciences, und seine Kollegen in einer Studie nach, die Anfang 2025 in der Fachzeitschrift „Nutrients“ erschien. Dabei untersuchten sie Frauen in der Perimenopause, der Anfangsphase der Wechseljahre, die niedrige oder normale Eisenwerte aufwiesen.