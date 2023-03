Sind wir am Rande einer neuen Bankenkrise? Die Hintergründe im Überblick

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher (R) und Credit Suisse-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann (L) nach den Gesprächen über die Credit Suisse in Bern am 19. März 2023. Die UBS hat bereit erklärt, ihren angeschlagenen Schweizer Rivalen Credit Suisse zu übernehmen. Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images