Wie konnte es zum Bank-Run kommen? Finanzbeben in Silicon Valley

Ein gepanzerter Wagen der Firma Brinks steht am 10. März 2023 in Santa Clara, Kalifornien, vor dem Gebäude der geschlossenen Silicon Valley Bank (SVB). Die Silicon Valley Bank wurde am 10.3. von den kalifornischen Aufsichtsbehörden geschlossen und unter die Kontrolle der U.S. Federal Deposit Insurance Corporation gestellt. Foto: Justin Sullivan/Getty Images