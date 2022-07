ESG als Sozialkreditsystem für alle Unternehmen der Welt

Kriterien zu „Umwelt, Soziales und Unternehmensführung“ werden von Investoren immer öfter herangezogen, wenn sie überlegen, wen sie zukünftig finanzieren wollen. James Lindsay sieht darin eine Erpressung und eine große Gefahr.

Überall wird bewertet. Unternehmen erhalten immer öfter ihr Zeugnis von Ratingagenturen nach den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, kurz ESG (Environmental, Social, Governance). Ursprünglich war das Konzept für Investoren gedacht, die ermitteln wollten, ob ein Konzern langfristig eine gute Anlage darstellen kann.

Tatsächlich könnte ESG jedoch eine finanzielle Waffe sein – und eine Erpressung. Davor warnte der amerikanische Buchautor James Lindsay kürzlich in einem Interview mit der NTD-Sendung „The Nation Speaks“.

Eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die eine enorme Macht über die Märkte ausübe, könne entscheiden, welcher Konzern weiterhin Geld erhalte und welcher nicht. Für Lindsay sei dies „fast eine Rückkehr zu einem Feudalsystem … die Lords entscheiden, was richtig und falsch ist“.

„Social Justice Warriors“ – selbsternannte „Kämpfer für Soziale Gerechtigkeit“ – würden ESG an den „Kopf jedes Unternehmens halten, das nicht tut, was sie wollen“, so der Buchautor. „In Wirklichkeit handelt es sich um Erpressung, um kriminelle Erpressung, bei der ein scheinbar verantwortungsvolles Messinstrument als Mechanismus verwendet wird.“

Ein schöner Name

Lindsay betrachtete im Gespräch ESG noch aus einer anderen Perspektive. „Er ist identisch mit Chinas Sozialkreditsystem, er hat nur einen schönen Namen, der zu westlichen … nicht nur westlichen … Werten passt.“

ESG passe in eine „umfassendere globale Agenda“, die dem Westen schaden wolle. Dem Westen solle die Energie, die Kraft, genommen werden. Nutzen soll das Ländern wie etwa China. Zudem soll das Konzept als Mittel der sozialen Kontrolle eingesetzt werden. Die „Machtelite“ im Westen wolle die Menschen kontrollieren, „weil sie sehen, dass es funktioniert, um die Menschen in China zu kontrollieren“. China sei das Modell, ein „kommunistisches Land, das einen faschistischen Markt betreibt“, so Lindsay.

Für ihn werden, um es deutlich zu formulieren, mithilfe des ESG „Unternehmen benutzt, um einen Markt zu schaffen, der den Kommunismus im Westen installiert.“

(Mit Material von The Epoch Times)