Russland: eindeutiger Verlierer eines langfristigen Handelskrieges

Ein Arbeiter stapelt Mehlsäcke in einem Lagerhaus in der südirakischen Hafenstadt Basra, 6. März 2022. Der Ukraine-Konflikt könnte dazu führen, dass in Ägypten, Libanon, Jemen und anderswo in der arabischen Welt weniger Brot auf dem Tisch steht. Foto: HUSSEIN FALEH/AFP via Getty Images