Wirtschaft Antalya statt Mallorca

Sommer, Sonne, Strand – die beliebtesten Urlaubsziele

Der Reise-Boom hält an. Im Sommer verzeichneten die größten Veranstalter Buchungszahlen auf Vor-Corona-Niveau. Viele Urlauber zog es in den Süden – sowohl im In- als auch im Ausland.