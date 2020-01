In der Autoindustrie wird Wasserstoff als Antriebstechnologie eher belächelt. Trotzdem bleibt Wasserstoff für einige Ingenieure weiterhin eine Alternative. Auch Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach (SPD) ist ein Anhänger des Wasserstoffantriebes – nun wurde in Brandenburg ein Projekt zur Anwendung im Schienenverkehr gestartet.

Das Projekt nennt sich H2Rail: Wasserstoff auf der Schiene. Der Antrieb wird in Brandenburg getestet und soll eine Alternative für ländlichen Region bieten. In zwei Jahren soll der erste Zug laut Plan in Brandenburg fertig umgerüstet sein. Er wird dann anschließend ein Jahr lang im Betrieb getestet.