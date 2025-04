Zollstreit mit den USA: Vietnam signalisiert Entgegenkommen – EU zögert noch

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten pauschalen Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus den meisten Staaten der Welt sind in Kraft getreten. Höhere länderspezifische Zollsätze folgen in einem zweiten Schritt am Mittwoch, 9. April.

Während Europa noch über mögliche Gegenmaßnahmen debattiert, gibt es in Asien bereits erste Signale einer Kompromissbereitschaft gegenüber den USA.

In einem Beitrag auf der sozialen Plattform Truth Social berichtete Trump von einem „sehr produktiven Telefonat“ mit To Lam, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams. Demnach sei das Land bereit, seine Zölle auf US-Waren „auf NULL“ zu senken – vorausgesetzt, ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten komme zustande.

„Ich habe ihm im Namen unseres Landes gedankt“, schrieb Trump und kündigte ein baldiges Treffen mit To Lam an.

Das Büro des vietnamesischen Vizepremierministers Ho Duc Phoc teilte derweil mit, dass Vietnam weiterhin den Kauf von US-Produkten ausbauen wolle. Zudem seien Gespräche über den Umgang mit den neuen US-Zöllen geplant. Man habe der US-Regierung vorgeschlagen, die Gegenzölle auf vietnamesische Produkte für einen Zeitraum von ein bis drei Monaten auszusetzen, um in dieser Zeit faire und für beide Seiten vorteilhafte Verhandlungen führen zu können.

Bis zu einer Einigung wurden vietnamesische Unternehmen aufgefordert, ihre Exportpreise für die USA stabil zu halten und „angemessene und wirksame Maßnahmen“ zu ergreifen, um den Status quo zu wahren.

Unterdessen arbeiten die EU-Mitgliedstaaten an einem neuen Paket mit Gegenmaßnahmen, „um unsere Interessen und unsere Unternehmen zu schützen, falls die Verhandlungen scheitern“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Stellungnahme. Gleichzeitig signalisierte sie Gesprächsbereitschaft in Richtung Washington. „Es gibt einen alternativen Weg“, betonte von der Leyen.

Trump hatte der EU bereits 2018 vorgeschlagen, beiderseits auf Zölle zu verzichten und damit den Weg für „fairen Handel“ zu ebnen.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready – but they won’t!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018