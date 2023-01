Forscher entdecken eiszeitlichen „Kalender“ in Höhlenmalereien

Höhlenmalerei aus der Chauvet-Höhle in Frankreich. Foto: JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

Englische Forscher sorgen mit ihrer neuen Studie für Aufsehen und Diskussion. So sehen sie in Markierungen auf eiszeitlichen Höhlenmalereien Hinweise für eine frühe „Schrift“ der Urmenschen. Erweist sich diese Annahme als richtig, könnten sie Teil eines tausende Jahren alten Kalenders sein.

Viele Menschen kennen die berühmten Höhlenmalereien früher Menschen, die häufig eiszeitliche Tiere und Menschen bei der Jagd zeigen. Die bekanntesten von ihnen stammen aus den französischen Höhlen von Lascaux und Chauvet. Oft finden sich in ihnen auch Markierungen in Form von Punkten und Linien, über deren Bedeutung Forscher noch heute rätseln.

Nun wollen Forscher unter anderem von der Universität Durham (England) die Bedeutung der Zeichen entschlüsselt haben. In ihrer Studie schreiben sie, dass eiszeitliche Jäger und Sammler diese Markierungen in Kombination mit den Tierzeichnungen verwendeten, um komplexe Informationen weiterzugeben. Darin codiert seien unter anderem Hinweise über das Verhalten dieser Tiere – und das schon vor mindestens 20.000 Jahren.

Bisher wussten die Archäologen, dass diese Abfolgen von Linien, Punkten und anderen Markierungen eine Art von Informationen speicherten. Diese waren nicht nur an Höhlenwänden geschrieben, sondern auch auf tragbaren Gegenständen aus der letzten Eiszeit. Welche Informationen das konkret waren, wussten die Forscher jedoch nicht. Aus diesem Grund widmeten sich die Forscher um Bennett Bacon einem Teil der mindestens 32 Markierungen. Sie griffen sich mit Punkt, Strich und „Y“ die drei häufigsten Zeichen heraus und entdeckten gewisse Häufungen.

Schrift oder Kalender?

Laut den Forschern stehen die Punkte und Linien in einem direkten Zusammenhang mit dem Tier, in dessen direkter Nähe sie gezeichnet wurden. So soll die Anzahl der Markierungen, aufgeschlüsselt nach Mondmonaten, den Zeitpunkt der Paarung darstellen. Dies scheinen Vergleiche mit Geburtszyklen heutiger Tiere zu bestätigen. Außerdem sehen die Forscher in dem „Y“-Zeichen die Bedeutung für „Geburt“.

Diese Zeichen konnten bislang in über 600 eiszeitlichen Höhlenmalereien und Gegenständen in ganz Europa beobachtet werden. Die Forscher bezeichnen diese Markierungen jedoch vielmehr als Proto-Schriftsystem statt als Schrift, da sie Informationen numerisch aufzeichnet wie eine Art Kalender. Die älteste bislang bekannte Schrift kam erst ab 3.400 vor Christus bei den Sumerern auf.

Eiszeitliche Jäger und Sammler waren laut Meinungen der Forscher demnach die ersten Menschen, die einen systematischen Kalender verwendeten, um Informationen über wichtige natürliche Ereignisse festzuhalten. Die Paläoanthropologin Melanie Chang äußert jedoch Bedenken zu der Theorie. So teilt sie zwar die Einschätzung der Forscher, dass „die frühen Menschen die Fähigkeiten hatten, zu schreiben und die Zeit aufzuzeichnen“, jedoch sei die Hypothesen nicht gut genug mit Beweisen belegt. Zudem fehlen Chang alternative Interpretationsmöglichkeiten.

Die Forscher um Bacon planen bereits, ihre Arbeit zu erweitern. „Wir analysieren gerade weitere Zeichen. Außerdem suchen wir nicht nur nach der Bedeutung einzelner Zeichen, sondern nach den sprachlichen und kognitiven Grundlagen, die diesem System zugrunde liegen“, so Bacon .

Die Studie erschien am 5. Januar 2023 in der Fachzeitschrift „Cambridge Archaeological Journal“.