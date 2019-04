Schiffsnamen künftig genderneutral – Britisches Seefahrtsmuseum knickt nach geschändeter Beschilderung ein

Die Öffentlichkeit reagierte mit viel Kritik auf die geschlechterneutrale Änderung. Zahlreiche Nutzer in den sozialen Netzwerken warfen dem Museum vor, vor den Schändern einzuknicken.

„Die politische Korrektheit läuft aus dem Ruder, die Minderheit versucht, die Mehrheit zu schikanieren“, schrieb einer von ihnen.

“Political correctness is getting out of hand, the few are trying to bully the majority . . . This damage does not do their cause any good at all.”https://t.co/0uH0AtzlTt

— Alan Thomson (@athomsonkinross) 24. April 2019