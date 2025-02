Der Energiehunger unserer Zivilisation wächst in rasendem Tempo und erfordert immer neue Kraftwerke. Weil die Stromerzeugung zudem möglichst sauber sein soll, setzten zahlreiche Länder – einschließlich Deutschland – auf die sogenannten erneuerbaren Energien. Allerdings bringen gerade Windkraft- und Photovoltaikanlagen so manche Nachteile mit sich.

Doch es gibt auch komplett andere Ansätze der sauberen Energiegewinnung. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt sich der Unternehmer und Mathematiker Holger Thorsten Schubart mit der sogenannten Neutrinovoltaik. Mit seiner Neutrino Energy Group will er aus unsichtbarer Strahlungsenergie, darunter die namensgebenden Neutrinos, elektrischen Strom für jedermann generieren. Neutrinos sind elektrisch neutrale, sehr kleine und fast masselose Elementarteilchen. Sie galten lange als höchst umständlich nachzuweisen und praktisch unmöglich zu nutzen.

Lesen Sie auch Nicht masselos: „Rechtshändige“ Neutrinos sprengen Modelle der Physik

Im Interview mit Epoch Times gibt der Geschäftsführer des Berliner Unternehmens einen Einblick in diese weitestgehend unbekannte Technologie und schildert den aktuellen Stand der Entwicklung.

„Was hat es mit Neutrinovoltaik auf sich?“

Ich glaube – und das ist tief in mir verwurzelt – an die Notwendigkeit sauberer und überall zugänglicher Energie für alle. Ich sehe mich als Visionär und Innovator und habe ein internationales Netzwerk von Wissenschaftlern und Ingenieuren aufgebaut.

Das mache ich alles, um eine nachhaltige Alternative zur Energieerzeugung zu entwickeln, die darauf abzielt, uns dezentral, autonom und emissionsfrei mit Energie zu versorgen.

Die ersten Unternehmen der heutigen Neutrino Energy Gruppe wurden 2008 begründet. Die Neutrinos haben dem Projekt den Namen gegeben, weil sie für eine allgegenwärtige Form von Energie stehen – auch wenn wir sie selbstverständlich nicht einfangen.

Besuche in verschiedenen Laboren und deren anfängliche Forschungsergebnisse haben ein unglaubliches Feuer in mir entfacht, dieses Wissen zur möglichen Energieversorgung in die Welt zu tragen und nutzbar zu machen. Dafür brenne ich bis heute, entgegen aller Widerstände.

Wie funktioniert die Neutrinoenergie?

Die Nutzung von Neutrinoenergie basiert auf der Umwandlung der Bewegungsenergie von Teilchen aus für uns unsichtbaren Strahlungen – wie beispielsweise Neutrinos – in elektrische Energie.

Grundlegend sind Neutrinos subatomare Teilchen mit extrem geringer Masse, die nahezu ungehindert durch Materie hindurchfliegen. Pro Sekunde durchqueren etwa 60 Milliarden Neutrinos jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche.

Obwohl ihre Wechselwirkung minimal ist, können manche bei Kontakt einen winzigen Teil ihrer kinetischen Energie abgeben. Für die Neutrinovoltaik-Technologie nutzen wir daher spezielle Materialien, die aus Graphen und dotiertem Silizium bestehen und in Nanoschichten auf ein Trägermaterial aufgetragen werden.

Beim Durchgang von Neutrinos und anderen Strahlungen geraten diese Schichten in Schwingung, vertikale Bewegungen im Graphen und horizontale Bewegungen im Silizium. Diese Bewegungen verstärken sich durch Resonanzen und übertragen sich dann auf das Trägermaterial, woraus eine Elektronenbewegung entsteht.

Die Energiegewinnung aus unserer Technologie könnte man verallgemeinert mit dem Wind vergleichen: Gleich wie Wind die Rotoren eines Windrades antreibt, bringen verschiedene äußere Einflüsse Lagen von Graphen in Bewegung. Diese Bewegung kann dann in elektrische Energie umgewandelt werden. Das nutzen wir in unserem Neutrino Power Cube.

Was kann man sich unter dem Neutrino Power Cube vorstellen? Wie groß, schwer und leistungsstark ist er?

Der Power Cube kommt in der Serienfertigung mit so kleinen Abmessungen daher, dass er durch jede Tür passt, vergleichbar mit der Größe einer Waschmaschine. Er wird mit rund 50 Kilogramm auch ungefähr so schwer werden. Genaue Abmessungen ergeben sich dann, wenn das äußere, industrielle Design abgeschlossen ist. Wir wollen jedoch sicherstellen, dass er problemlos ins Innere von Gebäuden gebracht werden kann.

Die Energie eines Power Cubes kann einen großen Teil der täglich benötigten Energiemenge einer Familie bereitstellen. Die Leistungsabgabe liegt im Bereich von 5.000 bis 6.000 Watt.

Das Innere kann man sich so vorstellen: Ein Teil sammelt die Energie ein, der andere verarbeitet sie und bereitet sie auf für den Gebrauch als Hausstrom, wie wir ihn kennen und benötigen.

Die industriellen Komponenten zur Verarbeitung sind am Markt bereits vorhanden. Die Einheit zur Wandlung kann man sich wie hauchdünn zusammengefaltete Solarzellen vorstellen – mit einer Größe von circa 1.500 Quadratmetern je Power Cube. Je nach Spitzenbelastungen kann man den Power Cube mit Speichersystemen wie bei der Photovoltaik ergänzen.

Was ist der Vorteil der Neutrinovoltaik zum Beispiel gegenüber Photovoltaik?

Die Neutrinovoltaik hat das Potenzial, die Photovoltaik bereits jetzt sinnvoll zu ergänzen oder gar langfristig zu ersetzen, da sie unabhängig vom Tageslicht und damit rund um die Uhr arbeitet.

Sie ermöglicht eine kontinuierliche, grundlastfähige und flexible Energieversorgung. Während Photovoltaikanlagen auf Sonnenlicht angewiesen sind und bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter keine Energie bereitstellen können, funktioniert die Neutrinovoltaik auch nachts. Denn sie nutzt für uns unsichtbare Strahlungsspektren wie kosmische Strahlung, elektromagnetische Wellen, Wärmedifferenzen und eben Neutrinos.

Die Neutrinovoltaik kann deshalb auch überall dort eingesetzt werden, wo Photovoltaik keine Leistung bereitstellen kann, einschließlich unterirdisch oder im Gebäudeinneren. Neutrinovoltaik ist somit weniger von geografischen oder klimatischen Bedingungen abhängig und liefert rund um die Uhr Energie.

Dies macht sie zu einer planbaren, stabilen und zuverlässigen Energiequelle für die Zukunft für Häuser, Geräte und für mobile Anwendungen.

Und welche Nachteile hat die Neutrinovoltaik?

Die Neutrinovoltaik steht gerade erst am Anfang ihrer Entwicklung. Sie muss noch weiter erforscht und skaliert werden, um großflächig eingesetzt werden zu können. Die industrielle Ausrollung, vor allem die Herstellung der Oberflächen, ist sehr anspruchsvoll im Hochvakuum und muss noch für große Stückzahlen optimiert werden.

Als weiteren Nachteil würde ich ihre theoretische Überlegenheit sehen, weil diese oft dazu führt, dass aus etablierten Systemen zur Stromerzeugung sehr viel Widerstand generiert wird.

Haben Sie davor Beispiele?

Genaugenommen ist dieses Projekt von Anfang an mit zahlreichen Widerständen konfrontiert. Widerstände, die sich auf mich selbst konzentrierten, haben dankenswerterweise etwas nachgelassen. Doch Widerstände, die sich auf die Technologie konzentrieren, nehmen in dem Maß zu, wie die Vorteile der Neutrinotechnologie erkannt werden.

Versuchen wir, es sportlich zu nehmen und als Vorteil auszulegen: So wie uns die Gewichte im Fitnessstudio zwar quälen und belasten, inspirieren und stärken sie uns zugleich. Wir entwickeln daraus Strategien, um besser damit umzugehen und unsere Entwicklung weiter voranzutreiben.

Wie finanzieren Sie diese Entwicklung? Erhalten Sie Fördergelder?

Wir haben anfänglich private und familiäre Mittel investiert. Nach dem Verbrauch der eigenen Mittel wurde die Weiterfinanzierung von Privatinvestoren getragen.

Kürzlich erweiterte sich dieser Kreis um institutionelle Partner, die den Wert der Neutrinotechnologie wissenschaftlich, technisch und wirtschaftlich nachvollzogen haben. Fördermittel waren zu keinem Zeitpunkt seit der Unternehmensgründung im Gespräch oder verfügbar. Vielmehr haben wir systematische Behinderungen und Blockierungen erlebt, die uns und die Fortsetzung des Projekts immer wieder vor hohe juristische Herausforderungen gestellt haben.

Wie sehen die Vermarktungspläne des Neutrino Power Cube aus? Ab wann und wo wird er erhältlich sein? Und zu welchem Preis?

Die Vermarktung ist genauso dezentral geplant, wie auch Power Cubes platziert werden können. Dazu werden wir anfangs international, später zunehmend regional für Herstellung und Verteilung Partner aufbauen, die dann direkt mit ihren Endkunden interagieren. Anfragen dazu haben wir bereits aus zahlreichen Regionen der Welt erhalten.

Ganz am Anfang steht jedoch ein Feldtest in Österreich, der unter realistischen Rahmenbedingungen die Belastbarkeit der Power Cubes unter Beweis stellen wird. Diesen wollen wir so schnell wie möglich umsetzen. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, kann sich mit uns in Verbindung setzen. Die Testdauer liegt bei sechs bis neun Monaten. Das genaue Startdatum des Feldtests haben wir aber noch nicht festgelegt.

Serienpreise für den freien Markt können wir heute zwar noch nicht bekannt geben, jedoch versichern wir, dass die Power Cubes gemessen an ihrer Leistung „leistbar“ sein werden. Auch wollen wir zügig Energie für Regionen bereitstellen, wo es noch keine gesicherte Stromversorgung gibt. Wir laden überdies explizit bereits heute Hersteller ein, die sich für die Implementierung von Neutrinovoltaik in ihre Produkte interessieren.

Wann können Interessierte aus Deutschland sich persönlich von der Technik überzeugen?

Wir werden zunächst den Feldtest in Österreich mit Vorserienmodellen ausrollen, da die rechtlichen Rahmenbedingungen dies in Deutschland nicht wirklich zulassen.

Die Ergebnisse daraus werden dann öffentlich publiziert und stehen auch für Interessierte in Deutschland zur Verfügung. Sollte sich an den Bedingungen etwas ändern, sind wir gerne bereit, schon während des Testes Interessierten in Deutschland den Sachstand verfügbar zu machen.

[Anm. d. Red.: Eine Möglichkeit zur Besichtigung eines Power Cubes während des Testlaufs in unserem Nachbarland oder eines Prototypen konnte oder wollte man Epoch Times auch auf Nachfrage nicht einräumen.]

Was ist Ihre Vision der künftigen Energieversorgung der Menschheit?

Meine persönliche Vision ist eine für jeden Menschen verfügbare dezentrale autonome Energieversorgung, weil ich Energie als Grundrecht für alle Teile unserer menschlichen Gesellschaft betrachte.

Eine gleichmäßige und gerechte Verteilung von Energie sehe ich sogar als Grundvoraussetzung, dass unsere Welt in Zukunft ein friedlicher Platz wird. Denn die meisten kriegerischen Auseinandersetzungen, so meine ich, entwickeln sich aufgrund geopolitischer Interessen um Ressourcen.

Kosmische Strahlung steht hingegen seit Jahrmillionen völlig im Einklang mit der Natur und den Gesetzen der Physik zur Verfügung. Solange die Sonne als hauptsächlicher Emitter von Neutrinos in unserem Sonnensystem scheint, wird sie stets Neutrinoemission zur Verfügung stellen, die wir nutzen können.

Heute sind wir in der Lage, dieses Wissen und die daraus entstandenen Erkenntnisse technisch umzusetzen. Mit diesen Voraussetzungen können wir künftige Generationen erhellen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Maurice Forgeng.