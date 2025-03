Wissen „Alle sind gleich“?

Studie: Soziale Ungleichheit wächst mit der Stadt

Es gibt keinen Ort, an dem mehr Menschen zusammenkommen als in Städten. Gleichzeitig gibt es keinen anderen Ort, an dem gesellschaftliche Unterschiede so deutlich werden. Wieso ausgerechnet in Städten eine so enorme Kluft entsteht, zeigen Forscher der Max-Planck-Gesellschaft.