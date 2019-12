Am Mittwoch informierte das Land Berlin mit dem "Lagebild Organisierte Kriminalität" über den Stand der Dinge hinsichtlich der Organisierten Kriminalität. Erstmals wurde die Clan-Kriminalität als dritter großer Bereich darin erfasst. Laut LKA liegt das unter anderem daran, dass "bislang keine bundesweit verbindliche Definition des Begriffs Clankriminalität existierte". Erst in 2018 wurde per Bund- und Ländervereinbarung beschlossen, die kriminellen Clan-Mitglieder offiziell korrekt als "ethnisch abgeschottete Subkulturen" im Bundeslagebild OK mit abzubilden.

Der Landespolizei nach würden die Clans jedoch nicht nur in der OK vertreten, sondern auch in der allgemeinen Kriminalität und oft auch für "Tumultlagen" im Zusammenhang mit Clan-Kämpfen verantwortlich sein.