China: Erneut Proteste und Ausschreitungen bei größtem iPhone-Werk

Grund der Proteste beim iPhone-Werk Foxconn in Zhengzhou sind zum einen die strikt angeordneten Corona-Maßnahmen, zum anderen nicht eingehaltene Versprechen der Fabrik gegenüber den Arbeitnehmern.

In China ist es rund um das größte iPhone-Werk der Welt erneut zu Auseinandersetzungen der Arbeiter mit der Polizei gekommen. Wie seit vergangenem Mittwoch in den sozialen Medien zu sehen ist, halten sich viele Arbeiter auf der Straße vor der Fabrik Foxconn auf. Aufgrund der strengen staatlichen Corona-Maßnahmen kommt es bereits seit Wochen zu Protesten.

Zu sehen waren unter anderem Großaufgebote von Sicherheitskräften mit Schlagstöcken und Plastikschutzschilden, die versuchten, die Menschen zurückzudrängen. Dabei kam es zu Zusammenstößen. Man konnte auch sehen, wie einige Arbeiter offenbar verletzt am Boden lagen.

Auf dem folgenden Video sieht man, wie Arbeiter mit dem Sicherheitspersonal kämpfen, als sie versuchen, aus der Fabrik zu stürmen. Wie einem Twitter-Beitrag zu entnehmen ist, habe Foxconn versucht, etwa 100.000 neue Arbeiter einzustellen, nachdem vor einiger Zeit viele geflohen waren. Den neuen Arbeitern wurde gesagt, sie würden getrennt von den bisherigen Arbeitnehmern leben und arbeiten, um nicht mit COVID angesteckt zu werden. Als diese herausfanden, dass sie nicht getrennt waren, fühlten sie sich betrogen:

1/2 Latest from #Foxconn in #iPhone city in #Zhengzhou: Newly recruited workers fiercely fight with security guards as they try to storm out of the factory.

Reason: Foxconn tried to recruit about 100K new workers after a lot escaped a while ago. New workers were told they would pic.twitter.com/XsVzVT7N7r

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 22, 2022