Pandemie-Szenario mit Millionen Toten: Regierung hätte sich schon 2013 für COVID-19 rüsten können

Mehr als sieben Millionen Tote binnen drei Jahren aufgrund mehrerer Infektionswellen, Unterbrechung von Liefer- und Versorgungsketten, ein überfordertes Gesundheitssystem: Bereits im Jahr 2012 hat die Bundesregierung das Szenario einer „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ im Rahmen einer „Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“ durchgespielt.

Anfang 2013 wurde die Analyse dem Bundestag vorgelegt. Federführend bei der Erstellung war das Robert-Koch-Institut. Die Bundesämter für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, für Sicherheit in der Informationstechnik, das Technische Hilfswerk, die Bundesnetzagentur und die Bundeswehr wirkten daran mit.

Neben einer möglichen Naturkatastrophe durch „extremes Schmelzhochwasser aus den Mittelgebirgen“, offenbar inspiriert von Klima-Katastrophenszenarien, wurde damals auch eine solche weltübergreifende Seuche zum Thema für den Katastrophenschutz gemacht. Das Szenario, das durchgespielt wurde, wird dort als „bedingt wahrscheinlich“ beschrieben. Statistisch ereigne ein solches sich „in der Regel einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren“.

Drei Fälle von Pandemie im 21. Jahrhundert

Eine Risikoanalyse in diesem Bereich vorzunehmen, lag durchaus nahe. Immerhin hatte die Welt in den zehn Jahren zuvor bereits drei Pandemien erlebt: Jene infolge der Ausbreitung des SARS-CoV-Virus, die im November 2002 ausgebrochen war und etwa sieben Monate dauerte, die Vogelgrippe, die Ende 2005 erstmal bemerkt wurde, und die Schweinegrippe, die Anfang Juni 2009 erstmals diagnostiziert wurde.

Deutschland war nur von der Letztgenannten in nennenswertem Maße betroffen. Im Laufe der 14 Monate, die vergingen, ehe die Zahl der Neuinfizierten zurückging, wurden hier etwa 226.000 Fälle gemeldet, 250 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge daran verstorben. An SARS-CoV erkrankten neun Deutsche – Tote gab es unter ihnen jedoch keine. Die Vogelgrippe, die sich eher schleppend, aber dafür langfristiger ausbreitete, wurde in Deutschland kein einziges Mal diagnostiziert.

In vielen Bereichen weist das Szenario der „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ aus dem Jahr 2012 Parallelen zur nunmehrigen Ausbreitung des Coronavirus mit dem technischen Namen SARS-CoV-2 auf. So beschreibt es eine „von Asien ausgehende, weltweite Verbreitung eines hypothetischen neuen Virus“. Der Erreger stamme dabei aus Südostasien, „wo der bei Wildtieren vorkommende Erreger über Märkte auf den Menschen übertragen wurde“. Dass auch das Coronavirus dort seinen Ausgang genommen hatte, gilt als denkbar, wenn auch noch nicht als nachgewiesen.

„Immens hohe Opferzahlen und gravierende Auswirkungen“

In Asien wäre dem Szenario zufolge das Virus erst einige Wochen zu spät erkannt worden. Mehrere Infizierte, die nach Deutschland eingereist wären, hätten es eingeschleppt, eine offizielle Warnung vonseiten der WHO hätte es nicht gegeben.

Die hohe Anzahl an Opfern im Szenario der Studie hat mehrere Ursachen. „Obwohl die laut Infektionsschutzgesetz und Pandemieplänen vorgesehenen Maßnahmen durch die Behörden und das Gesundheitssystem schnell und effektiv umgesetzt werden, kann die rasche Verbreitung des Virus aufgrund des kurzen Intervalls zwischen zwei Infektionen nicht effektiv aufgehalten werden“, heißt es dort.

Über Haushaltskontakte, Krankenhäuser, Freizeiteinrichtungen und am Arbeitsplatz finde eine rasche Ansteckung statt, Quarantäne und Isolierung von Infizierten helfe deshalb nur begrenzt. In einer ersten Welle würden sechs Millionen Menschen erkranken. Nachdem diese infolge erhöhter Aufmerksamkeit abgeebbt wäre, hätten eine zu frühe Rückkehr zur Normalität und ein Nachlassen des Bewusstseins eine zweite und später auch eine dritte hervorgerufen – die noch intensiver verlaufen wären. Zudem sei das Virus mutiert.

Die Erkrankungssymptome im Szenario ähneln ebenfalls COVID-19. Die Pandemie würde dort über einen sehr langen Zeitraum anhalten, es sei „mit immens hohen Opferzahlen und gravierenden Auswirkungen“ auf Mensch, Volkswirtschaft, öffentliche Sicherheit und Politik zu rechnen – auch deshalb, weil erst nach den ersten zehn Todesfällen tiefgreifende Maßnahmen ergriffen würden.

„Aus Angst vor Ansteckung […] größere Ausschreitungen nicht zu erwarten“

Das Szenario geht auch von zahlreichen Todesfällen infolge einer Überlastung des medizinischen und des Pflegebereiches aus. Diese könnten keine adäquate medizinische Versorgung beziehungsweise Pflege mehr für die Vielzahl der Erkrankten gewährleisten. Deshalb könnten einige davon nicht mehr behandelt werden.

Dass Prioritäten bei der Behandlung gesetzt würden – unter anderem nach Maßgabe der Überlebenschancen –, würde in Abweichung anfänglich beobachtbarer Solidarität zu immer stärkerem Misstrauen gegen den Staat und seine Behörden führen. Eine zunehmende Verunsicherung und das Gefühl, durch die Behörden und das Gesundheitswesen im Stich gelassen zu werden, könnten „aggressives und antisoziales Verhalten fördern“.

Plünderungen, Ausschreitungen und aggressives Verhalten gegen Behörden und Polizei könnten die Folge sein. Allerdings seien „aus Angst vor Ansteckung […] größere Ausschreitungen aber nicht zu erwarten“. Deshalb würde die staatliche Ordnung im Szenario als solche auch nicht in Gefahr geraten.

Kritik aus FDP und Kinderärzteverband

Nun hat der FDP-Bundestagsabgeordnete und Virologe Andrew Ullmann der Bundesregierung vorgeworfen, die Pandemiepläne unter dem Eindruck der Risikoanalyse nicht umgehend angepasst zu haben. Der „Tagesspiegel“ zitiert ihn, bezogen auf die Parallelen zwischen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie und der Risikoanalyse von 2012 mit den Worten: „Da hat man schon ein Déjà-vu-Erlebnis.“

Anders als im dortigen Szenario habe es beim nunmehrigen Coronavirus einen längeren Vorlauf von mehreren Wochen gegeben, der Zeit für ein früheres und entschiedeneres Handeln gelassen hätte. Die Behörden seien also nicht überrascht worden.

Auch der Kinder- und Jugendärztepräsident Thomas Fischbach hatte der Politik Versagen im Umgang mit der Coronavirus-Krise vorgeworfen. So hätten Ärzte vor allem über fehlendes Schutzmaterial geklagt.

„Es ist das Versagen der Politik, dass hier nicht vorgebaut worden ist. Die Pandemiepläne der Behörden existieren offenbar nur auf dem Papier“, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) jüngst der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Tatsächlich hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn selbst noch in der zweiten Januarhälfte unter Berufung auf Fachleute die Gefahr für Deutschland durch das Coronavirus als „sehr gering“ eingeschätzt – so etwa noch am 22. Januar. Zwei Tage später hat er explizit die Informationspolitik des chinesischen Regimes gelobt. Ende Januar erklärte er, Deutschland auf ein mögliches Übergreifen des Coronavirus „gut vorbereitet“ und rief zur Gelassenheit auf.

Taiwan testete seit Ende des Vorjahres

Erst am 26. Februar sprach Spahn erstmals vom „Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Immerhin war er mit seinen Warnungen noch etwas schneller als die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die bis zum 11. März brauchte, um die SARS-CoV-2-Ausbreitung offiziell als „Pandemie“ einzustufen. Auch diese hatte sich augenscheinlich auf die Informationspolitik des Regimes in Peking verlassen. Spahn hatte gesagt, die Führung gehe „transparenter mit der Lage um als vor einigen Jahren“ im Zusammenhang mit der SARS-Pandemie 2002/03.

Die Regierung in Taiwan erwies sich gegenüber Peking von Beginn an als kritischer. Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt hatte dort bereits am 27. Dezember 2019 mit der frühzeitigen Vorbereitung gegen die später als Coronavirus identifizierte Infektionskrankheit begonnen, nachdem 27 bestätigte Fälle in Festland-China bekannt geworden waren.

Während es bis 31. Dezember dauerte, ehe die KP Chinas die WHO über diese verdächtige Erscheinung in Kenntnis setzte, hatte Taiwans Seuchenschutzzentrum bereits angeordnet, jeden aus Wuhan anreisenden Fluggast zu testen. Beamte aus Taipeh bestiegen Flugzeuge, um Passagiere auf Direktflügen von Wuhan auf Fieber und Lungenentzündungssymptome zu untersuchen, noch bevor diese das Flugzeug in Taipeh verlassen konnten. Zudem machte man sich proaktiv auf die Suche nach Personen, die in den Wochen zuvor eingereist waren, um diese und deren Kontaktpersonen zu testen.

Big Data und Digitalisierung

Taiwan hatte seit 2003 eine 124-Punkte-Liste ausgearbeitet, um die öffentliche Gesundheit vor Seuchen zu schützen – und diese in akribischer Weise und unter Koordinierung mit Ministerien und Regierungsbehörden abgearbeitet.

Beim ersten Verdacht auf Unregelmäßigkeiten auf dem Festland ging man an die konsequente Umsetzung der Katastrophenpläne, ohne sich in letzter Instanz auf die Angaben der Kommunistischen Partei und ein umsichtiges Handeln der WHO zu verlassen. Es wurden schnell und konsequent Maßnahmen getroffen und umgesetzt – etwa ein Einreiseverbot für Personen, die aus Wuhan ins Land kommen wollten. Dieses galt schon ab 26.1., womit Taiwan das erste Land der Welt war, das einen solchen Schritt getan hatte. Später wurde die Maßnahme auf fast alle größeren chinesischen Städte ausgeweitet und es durften nur noch Bürger Taiwans von dort aus einreisen.

Ein weiterer entscheidender Schritt war die Anwendung von Big-Data-Systemen und die Nutzung der Chancen, die aus Digitalisierung und Vernetzung erwuchsen. Zugleich wurden Verstöße gegen Meldepflichten einschlägiger Symptome mit empfindlichen Geldbußen belegt.

Taiwanesen zufrieden mit der Regierung



Zudem hat die Regierung rechtzeitig für einen angemessenen Bestand an Schutzmasken und anderem Equipment Sorge getragen, das der Bevölkerung zeitnah und in ausreichender Weise zur Verfügung gestellt werden konnte. Durch diese Vorsorge und eine aktive und transparente Informationspolitik konnte Panik verhindert werden und die Bevölkerung entwickelte Vertrauen dahingehend, dass die Regierung das Problem im Griff habe.

Last but not least hat sich die Bevölkerung auch selbst aktiv am Kampf gegen die Seuche beteiligt, etwa durch Einhaltung der Hygienestandards, Messungen der Körpertemperatur von Kindern durch ihre Eltern oder von Angestellten am Arbeitsplatz. Dies ging zum Teil auch mithilfe digitaler Technik vonstatten, etwa mittels Wärmekamera.

Einer am 17. und 18. Februar durchgeführten Umfrage der Taiwan Public Opinion Foundation zufolge bescheinigten mehr als 80 Prozent der Befragten dem taiwanesischen Gesundheitsministerium ein gelungenes Krisenmanagement. Auch der Premierminister und die Präsidentin erzielten Zustimmungsraten nahe 70 Prozent für ihren Umgang mit der Bedrohung.

Die Möglichkeiten der Regierung in Taipeh, ihre positiven Erfahrungen mit Kollegen in anderen Ländern oder in internationalen Gremien zu teilen, sind jedoch begrenzt. Aufgrund des politischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Drucks, den das Regime in Peking auf internationaler Ebene ausübt, um Staaten und Institutionen zum Abbruch der Beziehungen zur Republik China zu bewegen, ist Taiwan von so gut wie allen internationalen Organisationen ausgeschlossen. Eine davon ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

(Mit Material von dts)



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]