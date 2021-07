Pressefreiheit in Hongkong hat sich laut Journalistenverband massiv verschlechtert

Der Vorsitzende der Hong Kong Journalists Association (HKJA) Ronson Chan (L) und Chris Yeung, Chefredakteur des Jahresberichts, posieren während einer Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Jahresberichts Freedom in Tatters in Hongkong am 15. Juli 2021. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP über Getty Images