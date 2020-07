Jangtse-Region: Sintflutartiger Regen in Süd- und Zentralchina

Sintflutartige Regenfälle und Gewitter erschüttern Zentral- und Südchina. Die Behörden gaben Flutwarnungen heraus.

Sintflutartige Regenfälle überschwemmen verschiedene Regionen entlang des Jangtse, von Chongqing im Südwesten, bis nach Shanghai an der Küste.

Die starken Regenfälle haben unter anderem zu steigenden Wasserständen im Kreis Shizhu in der Verwaltungseinheit von Chongqing geführt. Das reißende Hochwasser durchbrach das Baugerüst des örtlichen Staudamms und flutete am 5. Juli die Straßen. 39 Häuser wurden überflutet.

Im Dorf Lianghe, Chongqing, wurden zwei Einwohner von den Fluten mitgerissen. Örtliche Rettungskräfte retteten eingeschlossene Anwohner mit Seilen.

Die bevölkerungsreichste Stadt Zentralchinas, Wuhan, Provinz Hubei, erhöhte ihre Hochwasserwarnung am 6. Juli um zwei Stufen von Level 4 auf Level 2. An diesem Tag wurden 75 Regenwarnungen aus verschiedenen Regionen der Provinz Hubei ausgegeben.

In einer Stadt in Hubei wurden mehr als 20 Schwerlastfahrzeuge eingesetzt, um einen flutgeschädigten Straßenabschnitt zu reparieren. Die Behörden dort gaben bereits seit 35 Tagen Regenwarnungen heraus und erhöhten ihren Notfall-Level. Der Alarm umfasst die gesamte Küstenlinie des Jangtse-Flussbeckens sowie fünf weitere Seen und einen Fluss.

Mehrere Provinzen betroffen

Der ganze Verlauf der Provinzen, vom Südwesten bis zur Ostküste, wurde von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht: Chongqing, Hubei, Anhui, Zhejiang, Jiangsu und Shanghai – alle mit Alarmstufe Gelb.

Die Überschwemmungen beschädigten Straßen in mehreren Provinzen.

In der Stadt Huangshan, Provinz Anhui, rissen die Überschwemmungen eine 8 Meter breite Lücke in die Straße und machten sie unpassierbar.

Die Lokalregierung setzte die Polizei ein, um ankommende Fahrzeuge zurückzuschicken.

Laut Beamten der China Meteorological Administration waren die Regenfälle im Juni um 13,5 Prozent stärker als sonst. In diesem Juni wurden 43 Prozent mehr Regenfälle und Gewitter aufgezeichnet, als im Vergleichszeitraum der letzten drei Jahre. (sm)