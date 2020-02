Woher kommt der dicke Smog über Wuhan? Die Krematorien laufen auf Hochtouren

Die Zahl der Toten in Wuhan durch das Coronavirus nimmt stetig zu – der Smog auch. Und das, obwohl der Autoverkehr weitgehend verboten ist. Es fahren nur wenige Taxis (die im Notfall angerufen werden können), private Autofahrten sind verboten. Flugzeuge, Züge, Busse sind verboten. Währenddessen steigt dichter Rauch über Wuhan auf. Verbrennt die Stadt alle ihre Coronavirus-Opfer?

Viele Bewohner rätseln über die ungewöhnliche „Smog-Dichte“ der letzten Tage über deren Stadt.

Die Nationale Gesundheitskommission in China hatte angeordnet, alle Coronavirus-Todesopfer einzuäschern, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Einen Tag danach kursierte im Internet bereits ein Video, das Wuhan unter einer dicken Rauchschicht zeigt.

Ein Internetnutzer schreibt:

Am Rande der Stadt werden Leichen verbrannt, die Zahl der Toten ist viel höher, als die KP China bekannt gibt, und die Dinge stehen wirklich, wirklich schlecht.“

Massiv erhöhte SO 2 -Werte im Smog von Wuhan

Daten von Windy.com vom Sonntag (9. Februar) zeigten eine erhöhte Schwefeldioxid-Konzentration in der Umgebung von Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus. Für viele stellt dies einen weiteren Beweis für Massenverbrennungen von Opfern der tödlichen Lungen-Seuche in der Stadt dar.

„Intelwave“ teilte am Sonntag das Bild auf Twitter mit einer Karte Wuhans. Diese zeigt Schwefeldioxidwerte mit einem Wert von 1700 µg/m³ und damit weit über der Gefahrenstufe von 80 µg/m³.

Data from https://t.co/oDMad8pquE shows a massive release of sulfur dioxide gas from the outskirts of Wuhan, commonly associated with the burning of organic matters. Levels are elevated, even compared with the rest of China. pic.twitter.com/XgBfJd7dDS — INTELWAVE🌊 (@inteldotwav) February 8, 2020

„Intelwave“ listete einige mögliche Erklärungen für diesen Anstieg der Emissionen auf. Darunter auch die Möglichkeit der erhöhten Schwefeldioxidwerte durch ein Kraftwerk.

Jedoch wies keines der zahlreichen anderen Kraftwerke Chinas an diesem Tag solch massiv erhöhte Werte auf.

Eine andere Möglichkeit, die in Betracht gezogen wurde, war die Verbrennung von Müll und Tierkadavern. Jedoch stellte sich die Frage, warum plötzlich eine solche Verbrennung – im Gegensatz zur üblichen Praxis des Vergrabens von Müll – stattgefunden haben soll.

From the same time, using the same scale – notice that the emissions are heightened across the board. Only other city that comes near to it is Chongquing, which is also afflicted by the #coronavirus. pic.twitter.com/B6wRYsnPwb — INTELWAVE🌊 (@inteldotwav) February 8, 2020

Mögliche Ursache: Verbrennung von 14.000 Leichen?

Eine weitere Erklärung fand man in der Verbrennung von Leichen. Ein Internetnutzer rechnete nach und kam zu dem Ergebnis, dass die Verbrennung von 14.000 Leichen nötig wäre, um ein so hohes SO 2 -Niveau zu erreichen.

Chinesische Bürger äußerten ihre Bedenken in den sozialen Medien und meinten, die Zahl der Todesopfer könnte „unvorstellbar hoch“ sein, wenn die Verbrennungsöfen den ganzen Tag laufen.

This is from 4chins so take this with a grain of salt, but one poster extrapolated from the SO2 release data and estimated 14,000 bodies would have to be burnt to reach this level of emissions. #coronavirus pic.twitter.com/mM5kbcxWEM — INTELWAVE🌊 (@inteldotwav) February 8, 2020

Lesen Sie auch: Undercover: Einäscherungen in Hubei

Krematorien auf Hochtouren

Wuhan hat, wie viele chinesische Städte, eine hohe Luftverschmutzungsrate. Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass der Smog direkt mit der Verbrennung von Leichen zu tun hat.

Das hat die Bürger jedoch nicht davon abgehalten, über die Ursache des erhöhten Smogaufkommens zu spekulieren. Für viele ist klar, dass die Verbrennung von Leichen damit zu tun hat. Eine Twitter-Nutzerin schreibt: „Die Krematorien der großen Bestattungsunternehmen in Wuhan arbeiten derzeit 24 Stunden pro Tag!“

Und: „Früher war der Ofen nur einen halben Tag geöffnet! Selbst unter besonderen Umständen war es nur eine ganze Tagesschicht!“

Andere Möglichkeiten

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des US-Bundesstaates Georgia setzen Krematorien neben Schwefeldioxid eine Vielzahl von Chemikalien frei. Darunter „Quecksilber, Dioxin, Salzsäure, Stickstoffoxid, Kohlenmonoxid und Dioxine“. Der Twitter-Nutzer Vet Watching wies darauf hin, dass die erhöhten SO 2 -Werte auch durch die Verbrennung von Tonnen kontaminierter medizinischer Abfälle erklärt werden könnten.

Der Umweltwissenschaftler Dr. Jorge Emmanuel wurde auf taiwannews.com mit den Worten zitiert, dass bei der Verbrennung von medizinischen Geräten eine Reihe von Schadstoffen freigesetzt werden. Darunter „Flugasche; Schwermetalle wie Arsen, Chrom, Kupfer, Quecksilber und Blei; saure Gase wie Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Schwefeldioxide und Stickoxide; Kohlenmonoxid und organische Verbindungen“.

Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass der Smog über der Stadt Wuhan ausschließlich mit der Verbrennung von Coronavirus-Opfern in Verbindung steht. Grund zur Annahme besteht jedenfalls.

