Fed hebt Zins auf 4,50–4,75 Prozent – War’s das? Vermutlich ja

Der Vorsitzende des Federal Reserve Board Jerome Powell nach der Sitzung der US-Notenbank am 1. Februar 2023 in Washington, DC. Die Federal Reserve kündigte eine Anhebung des Zinssatzes an. Foto: Kevin Dietsch/Getty Images

Die Federal Reserve in Washington gab am 1. Februar in ihrer ersten Zinsentscheidung des Jahres eine Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte bekannt. Kaufkraft der Konsumenten und Produzenten schwinden so stark wie zuletzt in den frühen 1980er Jahren.

Die US-Zentralbank (Fed) hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,50–4,75 Prozent angehoben. Dieser Schritt – die achte Zinserhöhung seit Anfang 2022 – war in dieser Höhe erwartet worden.

Damit verliert der Zinserhöhungszyklus der Fed weiter an Fahrt: im Dezember betrug der Zinsanstieg noch 50 Basispunkte, davor wurde der Zin…

