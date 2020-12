Klassik des Tages: Zu Beethovens Geburtstag

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein deutscher Pianist und Komponist zur Zeit der Wiener Klassik. Seine 5. Sinfonie (c-Moll, Opus 67), die Schicksalssinfonie, gehört zu seinen berühmtesten Werken. Sie wurde 1808 in Wien uraufgeführt. Hier gespielt vom Orchester des West-östlichen Divan unter Leitung von Daniel Barenboim in der Royal Albert Hall, 2012.

Allegro con brio Andante con moto Scherzo. Allegro Allegro



Ludwig van Beethoven wurde wahrscheinlich am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren. Belegt ist der Tag der Taufe am 17. Dezember. Er wandte sich ab 1796 dem Komponieren zu – und war klar mit sich und anderen.

Der Komponist machte in seiner Arbeit ungern Zugeständnisse an den Geschmack der Massen. Nach einem Streit mit seinem Förderer, den Grafen Moritz Lichnowsky, schrieb er:

Falschheiten verachte ich – besuchen Sie mich nicht mehr.“

Die Schicksalssinfonie wurde 1808 fertiggestellt und zu einer der beliebtesten Kompositionen der klassischen Musik. Diese Sinfonie erlangte bald einen zentralen Stellenwert im Repertoire der Musikwelt. Sie war bahnbrechend in Bezug auf die technische und emotionale Wirkung, hatte großen Einfluss auf Komponisten und Musikkritiker und inspirierte Werke von Komponisten wie Brahms, Tschaikowsky, Bruckner, Mahler und Berlioz. Der 1. Satz ist auf der Goldenen Schallplatte der Voyager veröffentlicht.