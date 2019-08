Am 21. Juli 2003 wurde Kaylee Halko in einem Krankenhaus in Ohio geboren. Es ging ihr hervorragend, nur dass die Ärzte eine seltene Krankheit namens Progerie, auch bekannt als Hutchinson-Gilford-Syndrom diagnostizierten. Mit anderen Worten, sie altert 10-mal schneller als ein normaler Mensch.

Ihr „altes“ und unbeholfenes Auftreten machte sie zum Gespött. Sie wird oft von Leuten verspottet, weil sie „hässlich“ sei, aber trotz der vielen unangenehmen Bemerkungen ist sie eine furchtlose und starke Frau – nichts hält sie so leicht auf.

Sie fährt weiterhin mit dem Bus zur Schule, obwohl sie von ihren Mitschülern schikaniert wird. Sie nimmt sich deren Mobbing nie zu Herzen und zeigt große Toleranz.

Progerie hält sie nicht auf

„Wenn wir draußen sind, bekommen wir ein paar Blicke, aber Kaylee macht immer Witze darüber, das ist ihre Art mit den Dingen umzugehen“, sagte ihre Mutter Marla Halko, die Kaylee in ihrem Buch „Old before My Time“ als ihre stärkste Stütze ansieht.

Kaylee erschien auf ABC’s „20/20“, als sie 8 Jahre alt war. Auf die Frage von Barbara Walters, was der Unterschied zwischen ihr und anderen Menschen sei, antwortete sie: „Ich habe eine Glatze und du hast Haare.“

Trotz der steifen Gelenke des Teenagers, die aufgrund ihres Alterungszustandes so sind, hat sie eine tiefe Leidenschaft für das Tanzen entwickelt. Tanzen ist nicht nur eine angenehme Abwechslung für sie, sondern hilft auch, die Gelenke zu trainieren und vor einer Erschlaffung zu schützen.

Mädchen mit Progerie entwickelte Leidenschaft für Gesang

„Sie hat Jazz, Lyrik, Hip-Hop und Musiktheater gelernt und strebt danach, Hip-Hop-Tänzerin zu werden. Die Aufführung hat ihr wirklich geholfen, also bin ich froh, dass sie tanzt, dass sie ihre Gelenke locker hält und sich nicht verkrampft „, sagt Marla, die Kaylee für eine schöne Tänzerin hält.

Die junge Frau mit einer glockenklaren Stimme liebt es auch zu singen! Nachdem sie ihre Lippensynchronisationsvideos auf Musical. ly hochgeladen hatte, hat sie Millionen Fans gewonnen und ist jetzt ein Musical.ly-Star!

Obwohl es derzeit keine Heilung für Progerie gibt, bleibt Kaylee temperamentvoll, positiv und denkt nicht viel über ihre Krankheit nach. „Sie ist nur ein typisches Teenager, sie hat viele Freunde, liebt ihre Social Media Seite, ihren Tanz und wir versuchen ihr Leben nicht zu sehr mit Progerie zu belasten und sie wie eine normale 16-Jährige leben zu lassen“, sagte Marla.

Ihr Selbstbewusstsein, ihre positive Einstellung und ihre Leidenschaft fürs Leben hält sie in Schwung, obwohl sie das Aussehen einer 100-Jährigen hat, ist sie wahrlich inspirierend für uns! Herzlichen Glückwunsch zum sechzehnten Geburtstag, Kaylee! (cs)

Hier im Video die besten Musical.ly-Kompilationen von Kaylee