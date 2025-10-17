Logo Epoch Times

vor einer Stunde

China: Stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Militärkommission aus der Armee ausgeschlossen

vor 2 Stunden

Medien: Bei Tod von Mango-Gründer Andic in den Bergen nun der Sohn unter Verdacht

vor 3 Stunden

Früherer Bundeschef von Polizeigewerkschaft in Hamburg wegen Betrugs verurteilt

vor 3 Stunden

Gerhard Schröder verteidigt Bau von Nord Stream 2

vor 4 Stunden

Kleines Kätzchen fährt als blinder Passagier von Hannover nach Bochum

vor 4 Stunden

Kometen „Swan“ und „Lemmon“ fliegen am Nachthimmel

vor 5 Stunden

„Hitlergruß“-Collage: Politiker Bystron verurteilt - Strafe von über 11.000 Euro

vor 5 Stunden

„Massaker“ - Erzieherinnen schildern Messerattacke auf Kleinkinder in Aschaffenburg

vor 6 Stunden

Sondervermögen: Bundesrat beschließt Regelungen für 100-Milliarden-Paket für Länder

vor 7 Stunden

Mitgliederzahl der AfD steigt auf 70.000

Logo Epoch Times
Berlin

Bushido-Skandal: Rapper privat beschützt - Kommissariat aufgelöst

Wegen Korruptionsverdachts ist ein Personenschutzkommissariat der Berliner Polizei aufgelöst worden. Frühere Angehörige sollen den Rapper Bushido privat betreut und möglicherweise dienstliche Ressourcen unzulässig genutzt haben.

top-article-image

Der Rapper Bushido, sitzt zu Beginn eines Prozesses gegen den Chef einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie in einem Gerichtssaal des Landgerichts Berlin (2020).

Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/Pool/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Wegen Korruptionsverdachts ist ein Personenschutzkommissariat der Berliner Polizei aufgelöst worden. Frühere Angehörige sollen eine ehemalige sogenannte Schutzperson privat betreut und möglicherweise dienstliche Ressourcen unzulässig genutzt haben, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte. Nach AFP-Informationen handelt es sich dabei um den Rapper Bushido.

Zwei Personenschützer – Bushido stand gar nicht unter Polizeischutz

Medienberichten zufolge sollen zwei Personenschützer für ihn als Bodyguards gearbeitet haben, obwohl der Musiker gar nicht mehr unter Polizeischutz stand. Dies soll durch ein Instagram-Video einer Fernsehmoderatorin bekannt geworden sein, die Bushido und seine Frau in einem Imbiss interviewte.
Das betroffene Personenschutzkommissariat werde mit Wirkung vom Freitag aufgelöst, die Führungskraft von ihren Aufgaben entbunden und alle Beamten versetzt, um Einflussnahmen und Verflechtungen auszuschließen, hieß es von der Polizei weiter. Parallel liefen disziplinarische und strafrechtliche Verfahren.
Das nachgeordnete Personenschutzkommando werde ebenfalls mit Wirkung vom Freitag aufgelöst. In der betroffenen Behörde wurden verstärkte Aufsichts- und Kontrollmechanismen eingeführt, Dienstanweisungen zum Umgang mit Schutzpersonen überprüft und alle Führungsebenen zu regelmäßiger Transparenzberichterstattung verpflichtet.
Mehr dazu
„Personenschutz verlangt absolute Loyalität gegenüber dem Staat und uneingeschränkte Integrität“, erklärte Vizepolizeipräsident Marco Langner. „Nähe zu Schutzpersonen darf nie in Abhängigkeit umschlagen – nur wer korruptionsimmun und pflichtbewusst handelt, schützt das Vertrauen, das unsere Arbeit trägt.“ Die eingeleiteten Maßnahmen seien notwendig, um dieses Vertrauen dauerhaft zu sichern.
Die fast 300 Kollegen des Personenschutzes der Hauptstadtpolizei arbeiteten hochprofessionell und leisten einen „unglaublichen“ Dienst für diese Stadt, teilte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Stephan Weh, mit.
„Das darf durch das Fehlverhalten einzelner nicht in Verruf gebracht werden.“ Es sei der einzig richtige Weg, das betreffende Kommando aufzulösen.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.