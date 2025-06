Bezos muss Party-Pläne ändern – wegen Krieg in Nahost

Aus Sicherheitsgründen müssen Amazon-Gründer Jeff Bezos und die frühere TV-Moderatorin Lauren Sánchez die Pläne für ihre Promi-Hochzeit in Venedig ändern. Auf Empfehlung der Behörden wurde die große Abschlussfeier in der Lagunenstadt am Samstag an einen anderen Ort verlegt. Zudem soll die große Jacht des US-Milliardärs, die „Koru“, anders als geplant nicht mehr in die Stadt kommen.

Zu der Hochzeit des 61-jährigen Bezos und seiner sechs Jahre jüngeren Frau werden in Venedig etwa 200 Gäste erwartet, darunter viel Prominenz aus dem Showgeschäft und der Geschäftswelt. Die Feiern ziehen sich die ganze Woche durch. Wegen des Kriegs zwischen Israel und dem Iran wurden nun – wie in anderen Städten Italiens – die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verstärkt.

Präfekt: „Alarmstufen erhöht“

Der Präfekt der Region, Darco Pellos, sagte der Zeitung „La Repubblica“: „Wir haben die Alarmstufen aufgrund der internationalen Lage erhöht.“ Deshalb würden jetzt auch „private Veranstaltungen mit hochrangiger Präsenz mit geeignetem Gerät überwacht“. Dazu gehören bruchsichere Barrieren ebenso wie Kontrollflüge mit Drohnen und Scharfschützen auf Dächern.

Die Abschlussfeier der Hochzeit soll nun nicht mehr auf dem Gelände der Kirche Scuola Grande della Misericordia stattfinden, sondern auf einem alten Werftgelände im Arsenale-Viertel, das besser überwacht werden kann. Zudem wurde Bezos empfohlen, darauf zu verzichten, mit seiner Superjacht zu kommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Adnkronos soll das Schiff nun vor der kroatischen Küste im Mittelmeer bleiben.

Erste Privatjets gelandet – Protest auf Markusplatz

Auf dem Flughafen von Venedig landeten unterdessen die ersten Privatjets. Mit eigenen Flugzeugen wollen nach Informationen der Zeitung „Corriere della Sera“ unter anderem die TV-Größen Oprah Winfrey, Kylie Jenner und Kim Kardashian sowie die Firmenbosse Eric Schmidt (Google) und Bill Gates (Microsoft) anreisen.

Als weitere Gäste werden beispielsweise die Schauspieler George Clooney und Leonardo DiCaprio sowie US-Präsidententochter Ivanka Trump erwartet. Die Hochzeit wird vermutlich am Freitag über die Bühne gehen. Von Bezos und seiner künftigen Frau gibt es zum Ablauf der Feiern keine näheren Angaben.

Gegen die Hochzeit des Milliardärs gibt es auch schon Proteste. Mehrere Gruppen haben angekündigt, die Feiern behindern zu wollen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace entrollte auf dem Markusplatz ein großes Plakat mit Bezos lachendem Konterfei und der Aufschrift „If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax“ („Wenn Du Venedig für Deine Hochzeit mieten kannst, kannst Du mehr Steuern zahlen“). (dpa/red)