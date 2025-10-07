Achtung Chemieunfall: Giftige gelbe Gaswolke über Aschaffenburg

Durch einen Störfall in einem Galvanik-Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden, darin sollen hochgiftige Nitrose-Gase sein. Die Wolke zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Vor allem der Stadtteil Strietwald ist betroffen.

Das betroffene Gebiet soll gemieden, Fenster und Türen geschlossen und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Vorsicht „giftige Rauchwolke“

Der Feuerwehreinsatz wegen des Chemieunfalls läuft. Katwarn warnte vor einer „giftigen Rauchwolke“, als Warnstufe wurde „Extreme Gefahr“ ausgelöst.

„Informieren Sie Ihre Nachbarn“, hieß es in der Warnmeldung, und: „Nehmen Sie gefährdete Personen vorübergehend bei sich auf. Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden. Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.“

Giftige Rauchwolke nach Ereignis in Mainaschaff – Mainaschaff und #Aschaffenburg#Chemieunfall pic.twitter.com/97SNmlj6H2— Rami (@Rami888) October 7, 2025

Chemische Reaktion

Was genau geschehen ist, ist noch unklar. Laut dem „Main-Echo“ soll bei der „Schnarr Heinrich GmbH“ ein Metallteil in ein Säurebad gefallen sein – bei dem Unfall sei ein Mitarbeiter verletzt worden. Wie stark, ist unbekannt.

Es sind rund 150 Feuerwehrleute vor Ort, teilweise unter Spezialausrüstung. Das Metallteil soll demnach aus dem Säurebad entfernt und die Flüssigkeit abgepumpt werden. Dann könne die chemische Reaktion gestoppt werden.

(dpa/dts/red)