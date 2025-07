Bayern: Betrüger erbeuten Gold in Wert von mehr als hunderttausend Euro von Rentner

In Bayern ist ein 80-Jähriger von Trickbetrügern um Gold im Wert von mehr als hunderttausend Euro betrogen worden. Ein Anrufer gab sich gegenüber dem Rentner als Polizist aus, wie die Polizei in Ingolstadt am Montag mitteilte. Dabei warnte der Betrüger den 80-Jährigen vor vermeintlichen Einbrüchen in der Region.

Auf dessen Anweisung legte der 80-Jährige Goldbarren vor seiner Haustür zur Abholung bereit. Ein bislang unbekannter Täter holte das Gold später ab. Die Goldbarren hatten laut Polizei einen „niedrigen sechsstelligen Wert“.

Bereits kurz zuvor hatte sich ein Anrufer als Bankmitarbeiter ausgegeben und dem 80-Jährigen von einem angeblichen Betrugsfall auf seinem Konto berichtet. Der Rentner aus dem Kreis Eichstätt tätigte daraufhin mehrere Überweisungen in mittlerer vierstelliger Höhe. Beide Vorfälle ereigneten sich am Freitag.(afp/red)