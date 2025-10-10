Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Forscher: Olympia bringt Wirtschaft wenig und ist „selten nachhaltig”

vor einer Stunde

Kometen „Swan“ und „Lemmon“ am Nachthimmel zu sehen

vor 2 Stunden

Starkes Erdbeben auf Philippinen gemessen - Tsunamiwarnung zurückgezogen

vor 2 Stunden

Deloitte: Krankenkassen stehen vor einer bis zu dreistelligen Milliardenlücke

vor 3 Stunden

Israels Kabinett stimmt für den Friedensplan mit der Hamas

vor 3 Stunden

Macron möchte heute neuen Premier ernennen

vor 11 Stunden

Geplanter Drohnenanschlag auf Politiker: Belgische Polizei nimmt drei Verdächtige fest

vor 11 Stunden

Trump geht von Ende des Krieges im Gazastreifen aus - auch Hamas sieht Krieg als beendet

vor 11 Stunden

Frankreichs Kämpfer gegen Todesstrafe: Robert Badinter wird ins Panthéon aufgenommen

vor 12 Stunden

Netanjahu und Ägyptens Präsident al-Sisi fordern Friedensnobelpreis für Trump

Logo Epoch Times
21 Wohnungen durchsucht

Razzia bei 17 Polizisten in Hessen: Verdacht der Körperverletzung

Polizisten sollen Verdächtige bei Festnahmen verletzt und dies nicht angezeigt haben. Hinweise auf ein extremistisches Motiv soll es nicht geben.

top-article-image

Polizei (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Hessen ermitteln die Behörden gegen 17 Polizeibedienstete eines Reviers in Frankfurt am Main.
Die Beamten werden der Körperverletzung, der Strafvereitelung im Amt sowie der Verfolgung Unschuldiger verdächtigt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das hessische Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilten. Am Freitag wurden vier Dienststellen und 21 Wohnungen durchsucht.

Taten auf Video

Die Ermittlungen richten sich demnach gegen fünf Frauen und zwölf Männer im Alter zwischen 24 und 56 Jahren, die im Streifendienst und in der vorgesetzten Dienstgruppenleitung eingesetzt waren.
Den Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen Februar und Ende April dieses Jahres insgesamt sechs Männer während oder nach deren Festnahme unberechtigt körperlich geschädigt beziehungsweise dies geduldet und die Taten nicht angezeigt zu haben.
Mehr dazu
In diesem Zusammenhang sollen mehrere Polizeibedienstete gegen fünf der Geschädigten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen oder tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eröffnet haben, um nachträglich die eigene Gewaltanwendung zu rechtfertigen.
Von einigen Taten gibt es demnach Videoaufzeichnungen. Ins Rollen kamen die Ermittlungen intern.
Bei den Durchsuchungen waren rund 150 Beamte des hessischen Landeskriminalamtes sowie Beamte der Staatsanwaltschaft beteiligt.
Bei den Tatverdächtigen wurden mehrere Mobiltelefone und Datenträger beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden. Bislang liegen den Angaben zufolge keine Hinweise auf ein extremistisches Motiv vor. (afp/dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.