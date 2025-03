In London: Mann fährt mit Lieferwagen und tötet eine junge Frau

In der Londoner Innenstadt ist ein Mann am Dienstagmittag (18. März) mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast und hat dabei mindestens einen Menschen getötet. Wie die Tageszeitung „The Independent“ berichtet, starb eine junge Frau, ein weiterer Mensch ringt in einem Krankenhaus um sein Leben, ein anderer erlitt leichte Verletzungen und konnte ambulant behandelt werden.

Eine Tote, drei Verletzte

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des King’s College in der britischen Hauptstadt. Die Polizei nahm einen 26 Jahre alten Mann fest. Er steht im Verdacht, den Wagen unter Drogeneinfluss gesteuert zu haben. Derzeit schließt die Polizei einen Terroranschlag aus, die Ermittlungen laufen. Die Ermittler sperrten den Bereich sowie den Campus des King’s College ab, der nun für Studenten vorläufig nicht zugänglich ist.

Laut „The Guardian“ wurde die Polizei um 11:39 Uhr alarmiert. Am Tatort fand sie vier verletzte Menschen, die von der London Ambulance Service betreut wurden. Allerdings kam bei der jungen Frau, die laut Ermittlerangaben zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Zeugen sagten aus, dass es sich bei der Fußgängergruppe um mehrere Frauen gehandelt haben soll.