Logo Epoch Times

vor 6 Minuten

Deutschlandticket soll 2026 auf 63 Euro steigen

vor 14 Minuten

Düsseldorf: Frühere Kämpfer von Dschihadistenmiliz IS zu Haftstrafen verurteilt

vor einer Stunde

Milliardenloch bei Bundesstraßen - Baustopps drohen

vor einer Stunde

Droht ein Schwarzmarkt-Boom? Tabaklobby schlägt Alarm

vor einer Stunde

TÜV-Report: Jedes fünfte Nutzfahrzeug fällt durch

vor einer Stunde

Knochenfunde: Riesige Spinosaurier aus Afrika haben offenbar Ursprung in Europa

vor 2 Stunden

Bundestag beschließt Haushalt für 2025

vor 2 Stunden

Neu entdeckter Komet wird am Abendhimmel erwartet

vor 2 Stunden

Trump zu Gesprächen bei britischem Premier Starmer

vor 3 Stunden

289 Milliarden Schaden durch Spione und Sabotage

Logo Epoch Times
Kulturelle Boykotte

CDU-Politiker: ESC-Boykott, wenn Israel nicht auftreten darf

CDU-Politiker Steffen Bilger fordert: Sollte Israel vom ESC ausgeschlossen werden, müsse auch Deutschland fernbleiben. Er warnt vor wachsenden kulturellen Boykottaufrufen gegen Israel.

top-article-image

Bilger verweist auf jüngste Debatten über kulturelle Boykotte gegen Israel. (Archivbild)

Foto: Michael Kappeler/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der CDU-Politiker Steffen Bilger sieht die Boykottdrohungen gegen Israel beim Eurovision Song Contest als Ausdruck einer wachsenden antisemitischen Stimmung in Europa und hat die Teilnahme Deutschlands infrage gestellt.
„Ich finde, wenn Israel ausgeschlossen wird, dann können wir da nicht mehr dabei sein, ganz klar“, sagte Bilger im RTL/ntv-„Frühstart“.
Der Politiker ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag.
Bilger verwies auf jüngste Debatten über kulturelle Boykotte gegen Israel. Was man in Europa zurzeit erlebe, „dass ein Orchester nicht auftreten kann, weil der Dirigent ein Jude ist, dass ein Radrennen in Spanien nicht mehr durchgeführt werden kann, dass man über Boykott eines Gesangswettbewerbs redet, weil da Israel dabei ist – das sind schon ganz bedenkliche Entwicklungen“, sagte er.
Mehr dazu
Die teilnehmenden Sender mehrerer europäischer Länder wie Spanien, Irland, die Niederlande und Slowenien hatten zuvor angekündigt, den ESC zu boykottieren, falls Israel teilnimmt. Die Veranstalterin – die Europäische Rundfunkunion – sucht mit den Kritikern Israels nach einem Kompromiss.
Bilger betonte zugleich, das Leid in Gaza werde von der Bundesregierung klar angesprochen. „Das spricht auch Bundeskanzler Merz, Außenminister Wadephul sehr deutlich an, und wir ziehen da auch unsere Konsequenzen.“
Die Teilnahme am ESC ist eine Entscheidung des jeweiligen Partnersenders des Wettbewerbs, in Deutschland organisiert der Südwestrundfunk (SWR) die Teilnahme am Spektakel für die ARD. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.