NRW: Mädchen stirbt nach Fahrradunfall – Freundin verletzt

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Bergneustadt rund 50 Kilometer östlich von Köln ist am Samstag ein achtjähriges Mädchen gestorben.

Ein weiteres Mädchen im Alter von sieben Jahren wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei im Oberbergischen Kreis mitteilte. Die beiden Kinder seien mit Fahrrädern unterwegs gewesen und hätten versucht, die Bundesstraße in Bergneustadt zu überqueren. Dabei seien sie von einem Ford Transit erfasst worden.

Am Steuer saß ein 67-Jähriger. Die Achtjährige sei noch am Unfallort reanimiert und in das Gummersbacher Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dort sei sie an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Siebenjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Köln gebracht, sie wurde laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei untersuchte die Spuren am Unfallort.(afp)