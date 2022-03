Melinda Gates nennt Jeffrey Epstein „personifiziertes Böse“

Melinda Gates hat kürzlich die Gründe für ihre Scheidung von Bill Gates in einem Interview mit CBS erläutert. Dabei soll seine Beziehung zum bereits verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auch eine Rolle gespielt haben. Epstein bezeichnete sie als das „personifizierte Böse“.

Jeffrey Epstein wurde am 10. August 2019 im Alter von 66 Jahren tot in einem New Yorker Bundesgefängnis aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt wartete er auf seinen Prozess wegen Sexhandels. Die Strafanwaltschaft beschuldigte ihn von 2002 bis 2005 Frauen und Mädchen in Manhattan und Florida missbraucht und für Sexhandlungen an weiterer Täter vermittelt zu haben.

Epsteins Rechtsanwalt plädierte damals auf „nicht schuldig“. Sein Tod wurde von den Behörden als Selbstmord durch Erhängen eingestuft.

Erstes Interview seit der Trennung

In ihrem ersten öffentlichen Interview seit der Trennung des Paares im Mai letzten Jahres erklärte Melinda Gates, dass es mehrere Gründe für ihre Scheidung gegeben habe – darunter die Beziehung ihres Mannes zu Epstein.

Im Gespräch mit CBS sagte Melinda Gates: „Es ist nicht nur eine Sache, es waren viele Dinge. Aber mir hat es nicht gefallen, dass er sich mit Jeffrey Epstein getroffen hat.“

„Ich habe das [Bill] deutlich gemacht“, sagte sie weiter und fügte hinzu, dass sie Epstein ebenfalls einmal getroffen habe, um zu sehen, wer dieser Mann war. „Ich habe es von der Sekunde an bereut, als ich zur Tür hereinkam“, sagte sie. „Er war abscheulich. Er war das personifizierte Böse. Ich hatte danach Albträume.“

„Es bricht mir das Herz….. Jetzt bin ich eine ältere Frau. Mein Gott, ich fühle mich schrecklich, wenn ich an diese jungen Frauen denke. Es war furchtbar“, sagte sie mit Blick auf den sexuellen Missbrauch Minderjähriger.

Auf die Frage, ob Bill Gates weiterhin Zeit mit Epstein verbrachte, nachdem sie ihm ihre Bedenken geschildert hatte, wollte Melinda Gates nicht näher eingehen. „Das soll Bill selbst beantworten“, sagte sie. „Aber ich habe sehr deutlich gemacht, was ich für ihn empfand“.

Bill Gates hat bei mehreren Gelegenheiten betont, er bedauere, sich mit Epstein getroffen zu haben, um Geld für seine Stiftung zu sammeln. Auf der Dealbook-Konferenz der „New York Times“ am 6. November 2019 sagte Gates: „Ich habe einen Fehler gemacht, als ich dachte, dass diese Gespräche Milliarden von Dollar für die globale Gesundheit bringen würden.“

„Und ich habe ihm durch die Verbindung einen Vorteil verschafft. Ich habe also einen doppelten Fehler begangen“, fügte er hinzu.

Mehrere Treffen zum Abendessen

Letztes Jahr sagte Gates, einer der reichsten Menschen der Welt, gegenüber CNN, dass er sich vor etwa 10 Jahren mit Epstein „mehrmals zum Abendessen“ getroffen hatte. Das war bereits Jahre, nachdem der Finanzier wegen der Prostitution von Minderjährigen verurteilt worden war. Epstein bekannte sich 2008 der Anklage für schuldig und verbüßte eine 13-monatige Haftstrafe, die jedoch mit einer umfangreichen Arbeitsfreistellung verbunden war.

Bill Gates sagte, die beiden hätten darüber diskutiert, Milliarden von US-Dollar in Form für philanthropische Zwecke von Epsteins Kontakten zu akquirieren. Allerdings sei ihre Zusammenarbeit beendet worden, nachdem es so ausgesehen hatte, als ob das nichts wird.

„Ich habe mehrmals mit ihm zu Abend gegessen, in der Hoffnung, dass er über seine Kontakte Milliarden von Spenden für die globale Gesundheit erhalten würde“, so Gates damals. „Und als es so aussah, als ob das nicht der Fall wäre, wurde die Beziehung beendet“.

Bill und Melinda gaben im Mai letzten Jahres nach 27 Jahren Ehe ihre milliardenschwere Scheidung bekannt. Die Philanthropin und ehemalige Informatikerin sagte gegenüber CBS, dass die beiden zwar eine gute Arbeitsbeziehung pflegten und „freundlich“ miteinander umgingen, dass aber noch viel „heilen“ müsste, bevor sie „Freunde“ sein könnten.

Das Original erschien zuerst in der US-Edition von The Epoch Times: Bill Gates’ Relationship With Jeffrey Epstein Played Part in Divorce: Melinda Gates. Deutsche Bearbeitung: nh.