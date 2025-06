Nach Ausreise aus Israel: Andrea Kiewel moderiert am Sonntag ZDF-„Fernsehgarten“

Nachdem Andrea Kiewel wegen des gesperrten Luftraums in Israel am vergangenen Wochenende ihr Jubiläum beim ZDF-„Fernsehgarten“ verpasste, wird die 60-Jährige am Sonntag live vom Mainzer Lerchenberg moderieren, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

Kiewel sei es zwischenzeitlich gelungen, aus ihrer Wahlheimat im israelischen Tel Aviv nach Deutschland zu reisen, erklärte der Sender, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. „Die An- und Abreise Andrea Kiewels zum Produktionsort des ‚Fernsehgartens‘ ist ihre Privatangelegenheit“, stellte das ZDF klar.

Vor 25 Jahren, im Juni 2000, hatte Kiewel erstmals die Moderation der Open-Air-Show übernommen. Bis Ende September präsentiert sie jeweils an den Sonntagen prominente Gäste, Musik, Tanz, Artistik und Comedy sowie weiteren Highlights.

Israel startete am vergangenen Freitag einen Großangriff auf den Iran, bombardierte unter anderem Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes und tötete zahlreiche ranghohe Militärangehörige. Erklärtes Ziel Israels ist die Zerstörung des iranischen Atomprogramms. Der Iran reagierte mit Vergeltungsangriffen und attackiert Israel mit Raketen und Drohnen. (afp)