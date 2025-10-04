Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Drohnensichtungen am Flughafen München: Bundeswehr leistet Amtshilfe

vor 23 Minuten

Opposition gewinnt: Babis bei Parlamentswahl klar vorne

vor einer Stunde

Nordseeküste: Bundesamt warnt vor Sturmflut

vor 2 Stunden

Nach Restaurierung: Grab von Pharao Amenhotep III. im Tal der Könige eröffnet

vor 2 Stunden

Russell mit Rekordrunde zur Pole Position in Singapur

vor 3 Stunden

Vorwurf: Geschlagen, eingesperrt und nackt fotografierte Kinder in SOS Kinderdorf

vor 4 Stunden

Bundespolizeipräsident bemängelt 33.000 abgesagte Abschiebungen - untertauchen oder Attest

vor 4 Stunden

Tschechischer Schriftsteller Ivan Klima gestorben

vor 5 Stunden

Bundeswehr beauftragt Münchener Start-up zur Drohnenabwehr

vor 5 Stunden

Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Logo Epoch Times
Literaturnobelpreisträgerin

Schriftstellerin Herta Müller sieht Beginn eines neuen Antisemitismus

In Bereichen, die nichts mit dem Krieg gegen die Hamas zu tun haben, werde Israel zunehmend isoliert, so die Autorin. Große Gefahr sieht sie auch im Islamismus.

top-article-image

Herta Müller sieht Israel zunehmend isoliert, auch in Bereichen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. (Archivfoto)

Foto: Soeren Stache/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (72) sieht eine neue Welle von Antisemitismus in Europa. „Ja, der Hass auf Juden zeigt sich überall in Europa und Israel wird immer mehr isoliert, auch in Kultur, Sport und Wissenschaft – Bereiche, die mit dem Krieg gegen die Hamas nichts zu tun haben“, sagte die Schriftstellerin im Interview der „Welt am Sonntag“ auf die Frage, ob man am Beginn eines neuen Antisemitismus stehe.
Auschwitz werde sich „nicht wie damals wiederholen“, sagte die rumäniendeutsche Autorin, die in Berlin lebt. „Aber das Gedächtnis der Angst vor der Vernichtung reicht schon. Und dieses Gedächtnis ist in der jüdischen Geschichte“, so die Autorin, die 2009 den Literaturnobelpreis gewann. „Das Mullah-Regime spricht jeden Tag von der Vernichtung Israels. Eine iranische Atombombe würde das möglich machen. In der Diaspora tragen Juden die Kippa unter einer Baskenmütze und entfernen hier in Berlin ihre Namen von Klingelschildern aus Angst vor Angriffen“.
Nach der Festnahme mehrerer mutmaßlicher Mitglieder der Terrororganisation Hamas in Berlin warnte Müller vor einer starken Bedrohung durch Islamismus. „Es gibt junge radikalisierte Männer, die gewaltbereit sind. Und es gibt die Schläfer. Ich hoffe, dass die Geheimdienste sie finden, bevor sie zum Einsatz kommen.“ (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.