Über 20 Jahre Spionage für China - weniger als 5 Jahre Haft

Das Urteil im Spionageprozess gegen Jian G. und Yaqi X. ist gefallen.

im Spionageprozess gegen Jian G. und Yaqi X. ist gefallen. Jian G. wurde vom Verfassungsschutz als Quelle genutzt, dann selbst observiert.

wurde vom genutzt, dann selbst observiert. Yaqi X. soll am Flughafen Leipzig/Halle spioniert haben.

soll am Flughafen Leipzig/Halle spioniert haben. Problemlose Ein- und Ausreise nach China weckte Verdacht .

. AfD-Politiker Maximilian Krah schätzte G.s Sachkunde.

Im bislang größten Fall von chinesischer Spionage in Deutschland ist das Urteil gefallen: Das Oberlandesgericht Dresden hat am Dienstag, 30. September, Jian G. wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.

Der ehemalige Assistent des AfD-Politikers Maximilian Krah soll seine Position im EU-Parlament in Brüssel über Jahre hinweg genutzt haben, um Informationen zu beschaffen. Eine Komplizin von G., die Chinesin Yaqi X., bekam ein Jahr und neun Monate Gefängnis auf Bewährung.

Die Angeklagte Jaqi X. (m) am 30. September 2025 in Dresden vor der Urteilsverkündung. Jaqi X., eine chinesische Staatsbürgerin, gab Flug- und Frachtinformationen des Flughafens Leipzig an ihren Staat weiter. Foto: Martin Divisek – Pool/Getty Images

Der Schwerpunkt seiner Agententätigkeit lag darin, in Deutschland lebende Oppositionelle auszuspähen, die sich kritisch gegenüber China und der Kommunistischen Partei äußern, heißt es in der Urteilsbegründung. Ferner zeigte Jian G. nach Einschätzung des Vorsitzenden Richters eine Systemtreue zum chinesischen Regime.

Es stehe „außer Frage“, dass G. Geheimdienstmitarbeiter gewesen sei, hieß es. Dies sei unter anderem durch abgehörte Gespräche belegt.

Urteil fällt deutlich milder aus als von der Anklage verlangt

Das Oberlandesgericht blieb mit dem Strafmaß allerdings unter der Forderung der Bundesanwaltschaft, die für den deutschen Staatsbürger G. siebeneinhalb Jahre Gefängnis gefordert hatte. Seine Verteidigung plädierte auf Freispruch. Für X. hatte die Anklage zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert, während die Verteidigung eine Bewährungsstrafe forderte.

Jian G. bleibt weiterhin in Haft und tritt sofort seine Strafe an. Bei Yaqi X. wurde zunächst der Haftbefehl aufgehoben und die Strafe ist auf Bewährung ausgesetzt. Sie soll einen Bewährungshelfer erhalten. Bei ihr würden besondere Umstände vorliegen. Sie ist seit einem Jahr mit schlechten deutschen Sprachkenntnissen in Haft und gilt daher als haftempfindlich. Sie ist nicht vorbestraft und hat vermutlich aus der Beziehung zu Jian G. gehandelt. Er hat ihre Agententätigkeit initiert.

Laptops, Smartphones und Handys von Jian G. bleiben im Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Gleiches gilt für die Handys von Yaqi X.

Aufgrund seiner mindestens 20-jährigen Agententätigkeit sowie seines planvollen Handelns in der Ausspähung der EU, Deutschlands, der AfD und politisch Verfolgter und Oppositioneller sieht die Bundesanwaltschaft bei G. eine „besondere Schwere“ vorliegen.

Mehrere Jahre durch Verfassungsschutz observiert

Vor seiner Festnahme im September 2024 hat der Bundesverfassungsschutz Jian G. mindestens zweieinhalb Jahre lang observiert. Sowohl seine Telefone als auch seine Laptops sowie sein E-Mail-Verkehr wurden überwacht. Auch sein Auto wurde verwanzt.

Staatsanwalt Fabian Schellhaas von der Bundesanwaltschaft beschrieb G. als „Mehrzweckagenten“, der geschickt immer im Einsatz war und sich stolz über seine langjährige Agententätigkeit gezeigt habe.

Bei Yaqi X. sieht die Bundesanwaltschaft einen bedingten Vorsatz bei ihren Ausspähungen am Flughafen Leipzig/Halle, da G. sie dazu gedrängt habe.

Sie kam 2015 zum Studium nach Deutschland. G. hat über die chinesische App WeChat Kontakt zu ihr aufgenommen. Nach einer kurzen Liebesbeziehung blieben beide in Kontakt.

Nach ihrem Studium begann sie bei einer Logistikfirma am Flughafen Leipzig/Halle zu arbeiten, die auch Militärtransporte abwickelt. Dort soll sie von G. aufgefordert worden sein, Informationen zu sammeln. Der Flughafen ist eine wichtige Drehscheibe für Truppen- und Militärtransporte der Bundeswehr sowie von NATO-Verbündeten wie den USA.

Jian G. bewarb sich beim Verfassungsschutz

Jian G. soll laut Anklage der Bundesanwaltschaft 2002 begonnen haben, in Deutschland für einen chinesischen Geheimdienst zu agieren.

Er hatte sich dem Bundesverfassungsschutz als Mitarbeiter angeboten. Dieser lehnte ihn ab und verwies ihn an den sächsischen Verfassungsschutz. Von diesem soll er zwar keine konkreten Aufträge bekommen haben, aber man habe ihn als Informationsquelle genutzt, hieß es. Da er problemlos nach China ein- und ausreisen konnte, obwohl er sich als Regimekritiker zeigte, sei die Sicherheitsbehörde stutzig geworden. Es stand der Verdacht im Raum, dass er als Doppelagent arbeitete. Daraufhin stellte der Landesverfassungsschutz die Zusammenarbeit mit ihm ein und er wurde observiert.

Ausspähung von Falun Gong und anderen Dissidenten

Bei den Ausspähungen unter chinesischen Oppositionellen soll es darum gegangen sein, Informationen von Menschen zu gewinnen, die in Deutschland Schutz vor chinesischen Behörden fanden und die der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ablehnend gegenüberstehen, so die Bundesanwaltschaft. Dabei habe sich Jian G. selbst als Kritiker des chinesischen Regimes ausgegeben.

In einem abgehörten Gespräch mit einem Führungsoffizier des chinesischen Geheimdienstes soll es auch um eine Resolution im EU-Parlament vom Januar 2024 gegen die in China verfolgten Praktizierenden der buddhistischen Meditationsbewegung Falun Gong gegangen sein. Die Resolution forderte China auf, die Unterdrückung der Religionsfreiheit, die Kontrolle und die Überwachung der Menschen „im In- und Ausland“ zu beenden.

Seit 1999 werden Falun-Gong-Praktizierende in China brutal verfolgt. Auch im Ausland setzt die KPCh ihre Bemühungen fort, sie zu überwachen. Ziel ist es unter anderem, Informationen über Angehörige in China zu sammeln, um auf diese Weise Druck auszuüben.

Auch in anderen oppositionellen Gruppen fiel G. auf, insbesondere durch merkwürdige Fragen, die er stellte.

Krah holt Jian G. nach Brüssel

Jian G. war „einige wenige Jahre Mitglied in der SPD“, wie der ehemalige Generalsekretär Kevin Kühnert in der ntv-Sendung „beisenherz“ bestätigte. Er habe allerdings keine wichtige Funktion innerhalb der Partei gehabt. 2015 trat G. aus der SPD aus, bevor er 2019 Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah wurde.

Nachdem Krah im Mai 2019 in das EU-Parlament gewählt worden war, holte er G. im September desselben Jahres als persönlichen Assistenten in sein Brüsseler Abgeordnetenbüro.

In dieser Zeit soll G. über 500 EU-Dokumente zusammengetragen haben, darunter auch als „besonders sensibel“ eingestufte Papiere. Zudem soll er den chinesischen Geheimdienst über den Stand von Verhandlungen des EU-Parlaments und über mehr als 80 Beschlüsse mit Bezug auf China informiert haben. Krah ermöglichte G. die Nutzung seines Zugangs zum EU-Parlamentsinformationssystem, obwohl dieser nur von den EU-Abgeordneten selbst genutzt werden soll.

Auch sammelte G. Daten über AfD-Spitzenfunktionäre wie Alice Weidel und Tino Chrupalla.

Krah schätzte Jian G.s Sachkunde

Jian G. und Krah kannten sich aus Dresden. Krah hatte dort eine Anwaltskanzlei und G. wohnte längere Zeit in Dresden. Als damaliger Geschäftsführer seines Unternehmens wurde G. als Mandant von Krahs Kanzlei betreut. Der Politiker sagte gegenüber „Spiegel TV“, er schätzte G.s Sachkunde in Handelsfragen und habe ihn deshalb später als Fachreferenten eingestellt.

Im November 2019 unternahm Krah gemeinsam mit G. eine Reise nach China.Gegen Krah selbst ermittelt inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden in einem separaten Verfahren. Es geht demnach um den Vorwurf der Geldwäsche und der Bestechlichkeit als Mandatsträger im EU-Parlament.

Krah soll Geld aus China aus dem Umfeld von G. angenommen haben. Der 48-jährige Krah wies die Vorwürfe als „absurd und politisch motiviert“ zurück. Noch gibt es keine Anklage. Es gilt in allen Fällen die Unschuldsvermutung.