Wenn der Job weg ist - Wege aus der Krise

In Kürze

Anstieg der Erwerbslosigkeit: Im September 2025 sind 2,95 Millionen Menschen oder 6,3 Prozent der deutschen Bevölkerung arbeitslos.

Über die Hälfte der Betroffenen leidet unter Depressionen, Angst oder Stressreaktionen. Wege aus der Krise: Rechtliche Absicherung, finanzielle Planung, soziale Kontakte und psychologische Hilfe schaffen Halt und neue Perspektiven.

Eine Pleitewelle bei den Zulieferern der Autobranche, Entlassungen bei Unternehmen wie Bosch (22.000 Stellen bis 2030) oder Lufthansa (20.000 Stellen während der Corona-Zeit und weitere 4.000 Stellen bis 2030) und der zunehmende Einsatz von KI mit der Folge von weiteren Jobverlusten machen deutlich, dass Erwerbslosigkeit in Deutschland ein größeres Thema werden wird.

Im September 2025 ist die Anzahl der arbeitslos Gemeldeten auf 2,95 Millionen gestiegen . Das macht eine aktuelle Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent , Tendenz steigend. Von den 4,86 Millionen Arbeitslosen im Jahr 2005 sind wir aber noch weit entfernt.

Doch Erwerbslosigkeit ist kein Ende, sondern ein Übergang. Und er kann gestaltet werden – rechtlich, finanziell, praktisch und, was am wichtigsten ist, psychologisch.

Greift der Kündigungsschutz?

Rechtlich beginnt dieser Übergang mit einem entscheidenden Satz aus dem Kündigungsschutzgesetz: Wer länger als sechs Monate im Betrieb ist, fällt unter den Schutz des Gesetzes. ( § 1 Abs. 1 KSchG ) Eine Kündigung ist dann nur wirksam, wenn sie sozial gerechtfertigt, also betriebsbedingt, verhaltensbedingt oder personenbedingt ist. Kleinbetriebe mit zehn oder weniger Beschäftigten sind davon ausgenommen. ( § 23 KSchG

Trotzdem lohnt es sich, jede Kündigung zu prüfen. Wer Zweifel hat, sollte sich anwaltlich oder bei der Gewerkschaft beraten lassen. Wichtig ist: Eine Kündigungsschutzklage muss binnen drei Wochen nach Zugang der Kündigung beim Arbeitsgericht eingereicht werden. ( § 4 KSchG ) Danach ist sie rechtlich kaum angreifbar.

Regierung reduziert Schonvermögen bei Arbeitslosigkeit

Doch wenngleich der Arbeitsplatz verloren ist, heißt das nicht, dass man schutzlos ist. Das deutsche Sozialsystem fängt Menschen auf – zunächst über das Arbeitslosengeld I, später, falls nötig, über die Grundsicherung. Das Bürgergeld soll laut Regierungsplänen abgeschafft werden

Momentan darf man nach § 12 SGB II bis zu 40.000 Euro sogenanntes Schonvermögen behalten, für jede weitere Person im Haushalt kommen 15.000 Euro hinzu. Doch die Regierung möchte das Schonvermögen verringern. Änderungen soll es auch bei der Angemessenheitsprüfung der Wohnung geben.

Bürgergeld heißt demnächst Grundsicherung. Änderungen gibt es beim Schonvermögen, der Angemessenheitsprüfung der Wohnung und bei Karenzzeiten, die wegfallen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Während der Arbeitslosigkeit sind auch Nebenverdienste erlaubt, solange sie der Arbeitsagentur gemeldet werden. Es gibt einen Freibetrag von 165 Euro Nettoeinkommen pro Monat, bis zu dem das Arbeitslosengeld nicht gekürzt wird; darüber hinaus wird es angerechnet.

Viele Menschen nutzen die Zeit nach der Kündigung, um sich selbstständig zu machen. Grundsätzlich gilt: Wer dauerhaft und mit Gewinnerzielungsabsicht tätig wird, muss zwar ein Gewerbe anmelden – wer nur testet, ob eine Idee funktioniert, ohne regelmäßige Einnahmen zu erzielen, darf das zuerst tun –, doch sobald Geld fließt, muss angemeldet werden. Das Finanzamt meldet sich automatisch nach der Gewerbeanmeldung. Wer unter 25.000 Euro Umsatz im Jahr bleibt, kann sich als Kleinunternehmer führen lassen, das spart Bürokratie.

Wenn Arbeit mehr als Einkommen bedeutet

Menschen, die ihre Arbeit verlieren, empfinden oft ein starkes Gefühl der Wertlosigkeit, weil mit dem Arbeitsalltag oft eine Aufgabe, Anerkennung und soziale Bindungen verschwinden. Diese tiefgreifenden psychologischen Folgen sind gut belegt. Mehr als die Hälfte der Menschen, die sich in Deutschland arbeitslos melden, hat mindestens eine psychische Erkrankung , etwa Depressionen, Angststörungen oder Stressreaktionen. Vor allem Langzeitarbeitslosigkeit hinterlässt bleibende Spuren . Jahre nach dem Wiedereinstieg berichten Betroffene von schlechterem psychischen Wohlbefinden als vor der Erwerbslosigkeit.

Die Beobachtung auf einen Punkt gebracht: Erwerbsarbeit ist nicht nur für das Geldverdienen da. Sie erfüllt darüber hinaus soziale und psychische Funktionen. Eine Arbeit strukturiert den Tag, regt zu Aktivität an, beeinflusst den sozialen Status positiv und ermöglicht Sozialkontakte sowie die Teilhabe an gemeinschaftlichen, sinnvollen Zielen.

Eine Kündigung reißt nicht nur ein Loch in den Lebenslauf, sondern auch in das Selbstbild. Wer man war, schien durch Arbeit definiert zu sein – die Kollegen, den Rhythmus, den Sinn.

Krise als Chance?

Deshalb lautet der wichtigste Schritt während der Erwerbslosigkeit, Struktur wiederzufinden: ein geregelter Tagesablauf, feste Zeiten, kleine Ziele. Aufstehen, Frühstück, Bewegung – selbst banale Dinge helfen. Sie schaffen einen Rhythmus, wo jetzt Leere ist.

Ein zweiter Schritt ist, in Verbindung zu bleiben oder wieder zu gehen. Denn der soziale Rückzug ist trügerisch. Man glaubt, man wolle allein sein, aber in Wahrheit vereinsamt man. Gespräche mit Freunden, Nachbarn, Bekannten können Halt geben. Auch Nachbarschaftshilfe oder Tauschsysteme sind wertvolle Formen von Gemeinschaft. Auf Nachbarschaftsplattformen wie nebenan.de oder H.e.l.f.a. kann man nicht nur Hilfegesuche einstellen, sondern auch seine eigenen Fähigkeiten anbieten – im Tausch, für kleines Geld oder einfach so.

Hier gibt es auch immer wieder Spiele-, Hobby- oder Sportgruppen, die Mitspieler aus der unmittelbaren Umgebung suchen. Wer auch in der Freizeitgestaltung mehr Sinn und Verantwortung sucht, kann diese Anforderungen auf anderen Plattformen wie betreut.de finden, wo etwa Familien „Leih-Omas“ suchen, die ihre Erfahrungen einbringen, oft inklusive Familienanschluss.

Manchmal aber liegt die Stärke auch darin, sich Hilfe zu holen. Die Bundesagentur für Arbeit bietet auch psychologische Beratung an – kostenlos und vertraulich. Dort sprechen Fachleute mit einem über Ängste, Motivation oder neue Wege. Auch Selbsthilfegruppen oder kirchliche Beratungsstellen können in diesem Zusammenhang wertvoll sein. Wer spürt, dass Wut oder Trauer zu stark werden, sollte sich nicht scheuen, Beistand anzufordern. Depression ist keine Charakterschwäche, sondern eine Reaktion auf Verlust – und sie ist behandelbar.

Vom Verlust zum Neuanfang

Langfristig geht es darum, wieder Handlungsspielraum zu gewinnen. Das kann durch Weiterbildung geschehen. Die Agentur für Arbeit fördert Umschulungen, Qualifizierungen oder berufliche Neuorientierungen. Es kann aber auch bedeuten, den eigenen Horizont zu öffnen. Vielleicht war die alte Arbeit nie wirklich die eigene. Vielleicht ist jetzt die Zeit, etwas Neues zu wagen.

Und schließlich: Wer keinen Job mehr hat, kann immer noch etwas tun. Freiwilligenarbeit, Engagement in Vereinen, Unterstützung von Nachbarn – all das schafft Bedeutung. Es geht nicht darum, sich „zu beschäftigen“, sondern darum, etwas Sinnstiftendes, Erfüllendes zu erhalten. Dabei helfen Menschlichkeit und Neugier und vielleicht führt das auch wieder zu einem Lohnerwerb.

In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz und Umstrukturierungen noch viele Berufe verändern werden – die OECD rechnet damit, dass bis zu 27 Prozent aller Jobs weltweit durch Automatisierung stark gefährdet sind –, wird die Fähigkeit, Wandel auszuhalten, zu einer zentralen Lebenskompetenz.

Arbeit ist nicht alles, aber sie ist viel. Wer sie verliert, darf trauern. Aber wer danach weitergeht, erkennt oft, dass Wert nicht nur in Leistung liegt, sondern in der Fähigkeit, sich selbst neu zu erfinden.