Gesund oder gefährlich? Eine Untersuchung des Krebsrisikos durch Pflanzenöle

Der erste Teil unserer zweiteiligen Artikelserie widmet sich einer umstrittenen Frage: Sind Pflanzenöle, die in fast jedem Haushalt allgegenwärtig sind, möglicherweise mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden?

In der modernen kulinarischen Landschaft sind Pflanzenöle allgegenwärtig. Wenn man von „Kochöl“ spricht, stellen sich die meisten Menschen eine blassgelbe Flüssigkeit in großen, durchsichtigen Flaschen vor, die als „Pflanzenöl“ gekennzeichnet sind. Für viele sind diese Öle heute ein Grundnahrungsmittel in ihrer Küche. Allerdings geht dies auf eine Entwicklung zurück, di…