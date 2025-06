Von der Konsole zurück ins Leben: Ein Weg aus der Videospielsucht

Über ein Jahrzehnt hinweg bewegte sich Martin Cermak, heute 27 Jahre alt, in zwei Welten: der realen, in der er mit persönlichen Beziehungen und seiner Identität rang, und der digitalen, in der er als versierter Gamer glänzte.

Ein einschneidendes Erlebnis erschütterte sein Leben: die plötzliche Trennung von seiner ersten Freundin nach neun Monaten. „Ich konnte es zunächst kaum fassen“, berichtete Martin der Epoch Times.

In den Monaten vor der Trennung war Martin in eine Abwärtsspirale geraten. Er hatte seinen Job gekündigt und verbrachte die meiste Zeit mit Videospielen, dem Streamen seiner Sitzungen oder dem Verfolgen anderer Streams. Auch an der Hochschule erschien er nur, wenn es unumgänglich war, während er jede freie Minute dem Gaming widmete.

Knapp jeder zweite Deutsche zockt

Einst als Nischenhobby abgetan, haben sich Videospiele längst im gesellschaftlichen Mainstream etabliert.

Gespielt wird jederzeit und überall: ob mit Handy-Apps auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn, gemeinsam mit Familie und Freunden auf der Spielekonsole vor dem Fernseher oder online am PC im Team. Diese Vielfalt von Videospielen trägt ganz maßgeblich zu ihrer Verbreitung bei, so der Verband der deutschen Gamesbranche. Mittlerweile spielt rund jeder zweite Deutsche – oder 34 Millionen Menschen – mindestens gelegentlich.

Flucht aus der Wirklichkeit

Das reale Leben ist hart. Spiele bieten eine virtuelle Welt, in die man flüchten kann, in der Erfolge und Wünsche leicht zu erfüllen sind und das Leben spannender sein kann.

Da Spiele die Menschen immer mehr in die Virtualität ziehen, zeigen sich allmählich ihre tieferen Auswirkungen.

„Videospiele sind so konzipiert, dass sie die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Spieler ansprechen“, erläutert Jesse Schell, Professor für Game Design an der Carnegie Mellon University und Geschäftsführer von Schell Games, im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe der Epoch Times.

Online-Multiplayer-Spiele, häufig von Action und Gewalt geprägt, scheinen das menschliche Verlangen nach Erfolg und sozialer Verbundenheit zu stillen. Open-World-Spiele hingegen eröffnen den Spielern nahezu unbegrenzte Freiheiten, sei es, eine Bank zu überfallen oder Ressourcen für den Bau eines Hauses zu sammeln. Für diejenigen, die nach Spannung und Dramatik streben, bieten Rollenspiele und Abenteuerspiele packende Missionen und mitreißende Erzählungen.

Wer hingegen ein beschaulicheres Erlebnis sucht, findet in sogenannten Cozy Games eine Oase der Ruhe. Diese Spiele entführen in idyllische Welten, in denen man auf einem Bauernhof wirtschaftet, angelt oder bei einer Tasse Tee mit Nachbarn plaudert.

Im echten Leben erfordere jeder Erfolg Anstrengung, Zeit, das Überwinden von Unsicherheiten und emotionale Belastbarkeit, erklärt der Psychiater Dr. Alok Kanojia, Mitbegründer des Unternehmens Healthy Gamer und Autor des Buches „Zocken, aber gesund!“ , gegenüber der Epoch Times.

„Gute Noten? Dafür braucht es Jahre. Eine erfolgreiche Karriere? Jahrzehnte. Selbstbewusstsein entwickeln? Ein lebenslanger Prozess. In einem Videospiel hingegen verwandelt man sich innerhalb weniger Stunden vom Anfänger zum Helden. Man startet auf Level eins und ist am Ende des Abends auf Level zehn. Der Weg ist klar, das Feedback unmittelbar, die Eingriffsmöglichkeiten sind gegeben“, so Kanojia.

Douglas Gentile, Psychologieprofessor an der Iowa State University, der sich auf Onlinespielabhängigkeit spezialisiert hat, betont, dass Videospiele ein trügerisches Erfolgserlebnis vermitteln. Das Gehirn, so Gentile im Gespräch mit der Epoch Times, unterscheide nicht zwischen virtuellen und realen Erfahrungen. Erfolge im Spiel, obwohl immateriell, werden vom Gehirn als real wahrgenommen.

„Ich kann 4 Stunden damit verbringen, eine Struktur im Spiel zu errichten, und es fühlt sich so an, als hätte ich tatsächlich etwas erreicht“, so Gentile.

Diese Täuschung des Gehirns, das Spiele mit der Realität gleichsetzt, wird durch gezielte Designentscheidungen der Spieleentwickler noch verstärkt. Sie integrieren Mechanismen, die ein unvergleichliches Gefühl der Befriedigung erzeugen und die virtuelle Welt oft verlockender erscheinen lassen als die Wirklichkeit.

Das bekommen, was man will und wann man es will

. Bis zu 10 Prozent der Gamer in westlichen Ländern leiden unter einer Videospielsucht, fand eine Studie im Jahr 2017 heraus. Die Gründe dafür sind vielfältig. Videospiele führen zu einer starken Ausschüttung von Dopamin, einem Botenstoff im Gehirn, der für die Motivation wichtig ist. Wie Schokolade, Sex und Methamphetamine fördern sie die Dopaminausschüttung, wobei Videospiele den Dopaminspiegel im Gehirn sogar verdoppeln . Und sie sorgen für sofortige Belohnung, was eng mit Sucht verbunden ist

„Zigaretten sind der Beweis dafür, dass man nicht high werden oder halluzinieren muss, um süchtig zu werden. Man muss nur sofort das richtige Gefühl bekommen. Es geht also immer darum, das zu bekommen, was man will, wann man es will“, erklärte der Psychiater Dr. Clifford Sussman, der sich auf die Behandlung von Internet- und Videospielsüchten spezialisiert hat, gegenüber der Epoch Times.

Die sofortige Belohnung durch Spiele (instant gratification) entsteht dadurch, dass sie unmittelbar auf die Handlungen des Spielers reagiert. Levelaufstiege und Verbesserungen erfolgen viel schneller als bei Aktivitäten im realen Leben.

Videospiele können auch das psychologische Bedürfnis einer Person nach Stressbewältigung, Autonomie, Leistung oder Beziehungen erfüllen.

„Realitätsflucht ist eine häufig genannte Motivation für das Spielen“, erklärte Daria Kuss, Professorin für Psychologie mit Schwerpunkt auf den psychologischen Aspekten der Internet- und Technologienutzung an der Nottingham Trent University, gegenüber der Epoch Times.

Ihre Forschung habe gezeigt, dass diejenigen, die spielen, um aus dem realen Leben zu flüchten, ein höheres Risiko haben, eine Sucht zu entwickeln.

„Der Drang zu spielen ist nicht nur ein Verlangen, er erfüllt in der Regel ein tieferes Bedürfnis“, sagte Kanojia.

„Für manche Menschen sind Spiele der einzige Ort, an dem sie sich kompetent fühlen, oder der einzige Ort, an dem sie sich sozial verbunden fühlen.“

Wenn sich Menschen auf Videospiele verlassen, um alle ihre Bedürfnisse zu befriedigen, gerät ihr reales Leben ins Wanken. Besonders für Kinder und Jugendliche, die sich noch in der prägenden Phase ihres Lebens befinden, ist es wichtig, dass sie nicht lernen, ihre einzige Erfüllung und ihren einzigen Sinn im Videospielen zu finden.

Die Kehrseite des Spaßes

Süchte entstehen nicht nur dadurch, dass sich etwas gut anfühlt. Ein weiterer Aspekt, der sie antreibt, ist, dass es schmerzhaft ist, sie loszulassen.

So wie Dopamin Freude bereitet, verursacht es auch Schmerz. Für manche Menschen, die bestimmte Verhaltensweisen über einen längeren Zeitraum ausüben, geht es mehr darum, den Schmerz des Entzugs zu vermeiden, als um das Gefühl der Freude, das sie dabei empfinden.

Neueste neurologische Forschungen haben gezeigt, dass die Bereiche im Gehirn, die für Schmerz und Freude zuständig sind, nebeneinanderliegen, erklärte Dr. Anna Lembke, Professorin für Psychiatrie und Sucht an der Stanford University, in einem früheren Interview.

Dopamin kann auf natürliche Weise bei unseren täglichen Aktivitäten ausgeschüttet werden, beispielsweise beim Essen, wenn man Hunger verspürt, oder beim Sport.

Hochgradig angenehme Erlebnisse bewirken einen stärkeren Dopaminschub, während mäßig angenehme Erlebnisse einen schwächeren verursachen. Nach diesem Schub kehrt Dopamin jedoch nicht auf den ursprünglichen Ausgangswert zurück, sondern fällt darunter, was ein Schmerzempfinden auslöst.

Je höher der Dopaminspitzenwert, desto größer der Spaß, und je tiefer der Abfall, desto größer der Schmerz.

Allerdings ist unser Gehirn darauf ausgelegt, dass wiederholte Vergnügungen ihren Reiz verlieren. Die Aktivität wird beim zweiten Mal weniger Spaß machen. Ständige Dopaminspitzen können zu einer langfristigen Senkung des Ausgangsniveaus führen. Dies könnte erklären, warum manche Spieler auch dann noch spielen, wenn sie keinen Spaß mehr daran haben, aber trotzdem weitermachen, nur um ihren normalen Grundzustand zu erleben, da ihr Gleichgewicht zwischen Schmerz und Freude drastisch verschoben ist.

Ein weiterer Aspekt des Dopaminmangels ist ein daraus resultierender Mangel an Motivation, andere Dinge zu tun, wie häusliche Pflichten und Arbeit, was dazu führen kann, dass andere Bereiche ihres Lebens aus den Fugen geraten. Dies kann zu seelischen Schmerzen führen, die sie wieder zum Spielen zurücktreiben, und so eine negative Spirale in Gang setzen.

Die Kontrolle zurückgewinnen

Viele Selbsthilfegruppen für Suchtkranke praktizieren Abstinenz und raten dazu, Auslöser wie den Besuch von Bars oder Tabakläden zu vermeiden. Das Abstinenzmodell kann für Gamer jedoch schwer umzusetzen sein, da es keinen wirklich sicheren Ort gibt, an den sie flüchten oder den sie meiden können.

„Bildschirme sind in unserer Kultur und Gesellschaft allgegenwärtig und unverzichtbar. Man kann sich nicht aus der sprichwörtlichen Bar fernhalten, weil man einen Bildschirm für die Arbeit benötigt und ständig Impulse [zum Spielen] erhält“, sagte Sussman.

Sein Behandlungsprotokoll konzentriert sich daher auf einen Plan, bei dem die Menschen lernen, ihre täglichen Bildschirmaktivitäten zu regulieren. Sussman empfiehlt eine dreitägige Bildschirmpause, also den Verzicht auf jegliche Bildschirmnutzung zu Unterhaltungszwecken, sowie den Verzicht auf Substanzen und andere Dinge, die sofortige Belohnung versprechen.

Experten empfehlen oft, etwa einen Monat lang auf eine Substanz oder ein Verhalten zu verzichten, um das Gehirn zurückzusetzen. Lembke sagte, dass ein Monat einer Person in der Regel ermögliche, darüber nachzudenken, wie das Leben ohne die Dinge wäre, die sie derzeit antreiben. „Ich behaupte nicht, dass ein einmonatiger Dopaminverzicht Ihre Sucht heilt“, sagte Lembke. „Es ist die durchschnittliche Zeitspanne, die Menschen benötigen, um zu einer Erkenntnis zu gelangen.“

Während der Abstinenz können Menschen Aktivitäten wählen, die weniger unmittelbar befriedigend sind, wie Brettspiele anstelle von Videospielen.

Nach der vorgeschriebenen Bildschirmpause entscheiden sich einige vielleicht dafür, Spiele für immer aufzugeben, während sich andere dafür entscheiden, Spiele in Maßen zu spielen. Denjenigen, die weiterspielen möchten, empfiehlt Sussman, ihren Tag und ihre Umgebung bewusst so zu gestalten, dass sie ihre Bildschirmnutzung selbst regulieren können.

Er schlägt beispielsweise vor, nur einen Raum oder Bereich im Haus für die Bildschirmnutzung vorzusehen. Sobald die Menschen diesen Ort verlassen, nutzen sie ihre Bildschirme nicht mehr für soziale Medien und Spiele. Schlafzimmer sollten jedoch keine Bildschirme haben, da die Person sonst ständig den Impuls zum Spielen bekäme.

Diese Richtlinien können auch auf Gamer angewendet werden, die nicht süchtig sind, aber ihre Produktivität verbessern möchten.

Vom Dopaminkick zur inneren Ruhe

Kanojia empfiehlt Personen mit Konzentrationsschwierigkeiten, in den ersten Stunden des Tages auf Gaming und soziale Medien zu verzichten, da ein hoher Dopaminspiegel die Motivation für andere Tätigkeiten beeinträchtigen könnte.

„Je früher Sie Ihren Dopaminspiegel in die Höhe treiben, desto erschöpfter sind Sie, wenn Sie tatsächlich etwas erledigen müssen. Wenn Sie morgens als Erstes spielen, denkt Ihr Gehirn: ‚Cool, das war der Höhepunkt des Tages‘, und alles andere fühlt sich dann wie eine lästige Pflicht an.“

Wie bei anderen Süchten gibt es auch beim Aufhören mit dem Spielen eine Entzugsphase, in der das Verlangen schmerzhaft werden kann. Diese kann innerhalb des zweiten oder dritten Tages einsetzen und verschwindet in der Regel innerhalb eines Monats.

Spielsüchtige laufen Gefahr, ihr Verlangen nach Spielen mit anderen Dingen wie dem Anschauen von Gamingvideos und -streams, dem Besuch sozialer Medien oder dem Konsum von Substanzen zu stillen, die ebenso viel Vergnügen bereiten.

„Wenn man eine Quelle der sofortigen Belohnung oder des Dopamins loswird, wechselt man oft zu einer anderen“, sagte Sussman. Daher sei es wichtig, dass Menschen, die ihre Sucht überwinden, bewusst Dinge wählen, die weniger dopaminerg wirken.

Die Psychologin Ronnit Nazarian, die auf die Behandlung von Angststörungen und Depressionen spezialisiert ist, sagte, dass Menschen mit einer Videospielabhängigkeit oft emotionale Auslöser haben, die sie in einen ängstlichen oder depressiven Zustand versetzen können, was dazu führen kann, dass sie Trost im Spielen suchen. Ein Großteil ihrer Arbeit mit ihren Klienten, bei denen es sich überwiegend um Kinder handelt, besteht darin, ihre Auslöser für bestimmte Gefühle und den Wunsch, Videospiele zu spielen, zu verstehen.

Nachdem sie diese Auslöser identifiziert hat, hilft Nazarian ihren Patienten, gesündere Bewältigungsmechanismen zu entwickeln, die ihnen dabei helfen, mit ihren Ängsten und den Stressfaktoren in ihrem Leben umzugehen.

„Ein gesünderer Bewältigungsmechanismus ist einer, der einem hilft, seine Emotionen zu regulieren, und einem ermöglicht, mehr im Hier und Jetzt zu sein“, sagte Nazarian. Dies unterscheidet sich von Videospielen, die Menschen, denen es möglicherweise schwerer fällt oder sogar Angst macht, in die Realität zurückzukehren, aus dem Hier und Jetzt herausholen, fügte sie hinzu.

Gesündere Alternativen könnten Sport, Meditation oder der Kontakt zu anderen Menschen sein – also Möglichkeiten, dem Leben einen realen, greifbaren Sinn zu geben.

Ein gesundes Leben als Gamer

Jeder von uns hat Gelüste, sei es nach Essen, Einkaufen oder einem Glas Wein.

„Das Leben ist heute einfach stressiger. Wir haben höhere Erwartungen, sind isolierter, stehen unter wirtschaftlichem Druck und sind mit Informationen überflutet. Soziale Medien schaffen einen ständigen Vergleichszyklus. Die Technologie hat unsere emotionale Anpassungsfähigkeit überholt. Und ja, die Menschen sind überfordert. Es ist völlig verständlich, dass sie nach etwas suchen, nach irgendetwas, das ihnen hilft, damit fertigzuwerden“, sagte Kanojia.

Kanojia, der selbst Videospiele spielt und früher süchtig war, sagte, dass es wichtig sei, Freude und Glück auch außerhalb von Spielen zu finden.

Neurologisch gesehen gibt es verschiedene Arten von Glück.

„Die Falle, in die Gamer tappen – und das sage ich aus Erfahrung –, ist, dass wir uns in der Jagd nach Dopaminhochs verlieren. Mit der Zeit führt das jedoch zu einer Art emotionaler Unterernährung. Man hat zwar Freude, aber keine Nahrung“, so Kanojia.

Es gibt nahrhaftere Arten von Glück, die harte Arbeit, Geduld und Impulskontrolle erfordern und die er mit Serotonin, einer im Gehirn langsamer als Dopamin wirkenden Chemikalie, in Verbindung bringt.

Aktivitäten, die den Serotoninspiegel erhöhen, sind in der Regel weniger unmittelbar angenehm. Dazu gehören Bewegung, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, Sonnenbaden, Meditation und Stressbewältigung.

„Serotonin und wahres Glück entstehen durch Anstrengung. Die Ironie dabei ist: Je mehr man einem einfachen Leben nachjagt, desto schwieriger wird das Leben. Aber je mehr man heute bereit ist, schwierige Dinge zu tun, desto einfacher wird das Leben morgen.“

Martins neue Realität

Am 21. April 2019 schrieb Martin seinen ersten Tagebucheintrag im Game-Quitters-Forum. Er verkündete dort, dass er mit dem Spielen aufhören und eine dreimonatige Pause einlegen werde.

Aus drei Monaten wurde ein Jahr, und nun sind es schon sechs Jahre.

In der Woche, in der Martin mit dem Spielen aufhörte, hatte er plötzlich 8 bis 10 Stunden mehr Zeit pro Tag. Mit dieser neu gewonnenen Zeit konzentrierte er sich auf den Aufbau seines Geschäfts, das zuvor ins Stocken geraten war.

„Ich konnte mehr Zeit mit dem Studium verbringen und Projekte und Verpflichtungen zu Ende bringen“, sagte Martin.

Martin kam nie wieder mit seiner ersten Freundin zusammen und schrieb später in sein Tagebuch, dass sie unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen hätten.

Sein Tagebuch im Game-Quitters-Forum wird immer umfangreicher. Jede Woche veröffentlicht er seine Pläne für die Woche zusammen mit anderen Menschen, die ihre Süchte besser in den Griff bekommen möchten.

Er hat seinen Bachelor- und seinen Masterabschluss in Wirtschaftsgeografie gemacht und ist nun seit zwei Jahren in einer festen Beziehung. „Ich freue mich darauf, mit meiner Freundin zusammen zu sein, Zeit mit ihr zu verbringen und vielleicht eine Familie zu gründen.“