Nach 13 Jahren Krebserkrankung – Mädchen erholt sich auf wundersame Weise

Die aus Russland stammende Genia litt seit ihrer Kindheit an akuten Schmerzen, die durch Krebs verursacht wurden. Kurz bevor ihre Eltern völlig verzweifelten, kam plötzlich die Hoffnung – in Form einer alten Meditationspraxis aus China.

Genia war – wie jedes Kind – sehr lebhaft. Sie war der ganze Stolz ihrer Eltern. Die Familie von Genia nahm an, dass sie zu einer gesunden und freundlichen jungen Frau heranwachsen würde. Aber leider wurde bei Genia im Alter von sieben Jahren ein bösartiger Tumor – auf der vorderen Bauchwand – diagnostiziert. Ein weiterer Tumor begann an ihrer rechten Hand zu wachsen und die Ärzte diagnostizierten bei Genia schließlich Krebs.

Genia unterzog sich einer Operation und der Tumor wurde entfernt. Nach dem Eingriff erholte sich das junge Mädchen. Doch schon acht Monate später verschlechterte sich ihr Zustand und die Krebserkrankung wurde wieder schlimmer.

Die Ärzte führten daraufhin vier weitere Operationen durch. Zudem erhielt sie mehrere Chemo- und Strahlentherapien. Nach der schmerzhaften Behandlung wurden die Symptome schließlich unter Kontrolle gebracht. Die Ärzte sagten der Familie, dass Genia keine Anzeichen mehr von Krebs in ihrem Körper habe.

Die Familie war froh und hoffte, dass Genia nun endlich wie jedes andere normale Kind auch zur Schule gehen kann. Sie rechneten nicht mit einem Rückfall.

Der Krebs kommt zurück

Genia wurde allerdings während ihrer gesamten Kindheit vom Krebs geplagt. Im Jahr 2012 wurde sie erneut mit der hartnäckigen Krankheit konfrontiert; sie war gerade 20 Jahre alt geworden. Genia wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dieses Mal entwickelten sich die Krebszellen schnell. Damit die Krebszellen in ihrem Körper nicht weiter wachsen, entschieden sich die Ärzte erneut für eine Chemotherapie.

Bei Genias Eltern, die den unglücklichen Zustand ihrer Tochter schon so viele Jahre miterleben mussten, setzte die Verzweiflung ein. Als sie sahen, wie ihre Tochter einen weiteren quälenden Rückfall der Krankheit erlitt, nahm sie das sowohl geistig als auch körperlich schwer mit.

Doch dann stieß die Familie auf ein altes Meditationssystem, das sich als wunderbar erwies.

Genias Mutter erinnerte sich: „Vier meiner Verwandten und Freunde praktizieren Falun Gong. Meine Tochter und ich wissen, dass diese Kultivierungsmethode eine wunderbare Heilkraft hat. Wenn wir den aktuellen Behandlungsplan befolgen, würde die schwache Genia die Schmerzen der Chemotherapie nicht aushalten. Am Ende könnte die Chemotherapie sie sogar töten. Also sagte ich zu meiner Tochter: ‚Lass uns zusammen Falun Gong praktizieren.'“

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, ist eine Kultivierungspraxis von Geist und Körper, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Toleranz basiert. Die Praxis wurde erstmals 1992 in China der Öffentlichkeit vorgestellt, wo sie große Popularität erlangte und aufgrund ihrer viel beachteten gesundheitlichen Vorteile viele Auszeichnungen erhielt.

Genia begann, zusammen mit ihrer Mutter, die fünf einfachen Übungen des Falun Gong von ihrer Tante zu lernen. Seitdem üben Genia und ihre Mutter die Übungen und lesen regelmäßig Zhuan Falun, das Hauptbuch des Falun Gong.

„Meine Tochter kam bald wieder zu Kräften. Die durch die Chemotherapie verursachten Nebenwirkungen wie Anämie, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Darmprobleme, alles verschwand“, sagte ihre Mutter.

Einige Monate später unterzog sich Genia einer Ultraschalluntersuchung, und die Ergebnisse zeigten, dass ihr Tumor deutlich geschrumpft war.“

Gesundheit wiederhergestellt – als krebsfrei diagnostiziert

Genias Familie teilte mit, dass ihre Gesundheit durch das Üben von Falun Gong allmählich besser und besser wurde und sie anfing, ein glückliches Leben zu führen.

Die Jahre vergingen, und wie jedes andere Mädchen ihres Alters auch, machte Genia ihren Abschluss und heiratete. Genia und ihr Ehemann ließen sich in Los Angeles nieder. Sie lernte Grafikdesign und absolvierte ihren Master in Englisch.

Wie durch ein Wunder kehrte der Krebs nie wieder zurück – die Kämpfe mit der tödlichen Krankheit wurden zu einer fernen Erinnerung.

Genia kämpfte gegen fünf Krebsrezidive in 13 Jahren und durchlebte einen Alptraum, bis sie begann, Falun Gong zu praktizieren.

Da sie so sehr von der Praxis profitiert hat, hofft Genia nun, dass mehr Menschen von ihrer Geschichte hören und die gesundheitlichen Vorteile durch die Kultivierung von Geist und Körper erfahren – so wie sie.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von so)

Originalfassung: Cancer-Stricken Girl Recovers Miraculously After Battling 5 Relapses in 13 Years

