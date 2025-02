Kein Walzer und auch kein Floh: Der bekannte Flohwalzer ist ein volkstümliches Musikstück, von dem kein Autor bekannt ist. Manchmal wird eher scherzhaft behauptet, dass ein Ferdinand Loh (als F. Loh abgekürzt), der Autor wäre.

Möglicherweise floh jemand jedoch auch, als ein Unbekannter ein Klavier malträtierte und der Name hängt eher mit dem Wort „fliehen“ zusammen. Hier eine Aufnahme mit Jean Panajotoff – seine 12 Variationen über den Flohwalzer.

Trotz seines Namens ist der Walzer kein Walzer, denn der Flohwalzer steht in einer geraden Taktart (2/4 oder 4/4) und ist damit eher eine Polka oder ein Galopp.

Die besondere Beliebtheit beruht wahrscheinlich auch darauf, dass es selbst ungeübten Klavierschülern gelingt, leicht den Fingersatz zu erlernen und das Stück mehrhändig zu spielen.

Der „Flohwalzer“ trägt international gesehen viele Namen. In Bulgarien wird er Katzenmarsch genannt, in China Marsch der Diebe, in Dänemark Prinzessin Zweibein, in Frankreich, der Schweiz und Polen Rippchen oder Koteletts, in Großbritannien Essstäbchen, in Japan Ich bin auf die Katze getreten.

Auf Mallorca heißt das Stück Polka der Dummköpfe, in Mexiko Kleine Äffchen, in Rumänien und Ungarn Marsch der Esel, in Russland und der Ukraine Hundewalzer, in Schweden Kalle Johansson, in Spanien Schokoladenkanne und in Tschechien Schweinswalzer.