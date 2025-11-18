YouTube, X, ChatGPT und noch mehr: Ausfall bei Cloudflare legt Webseiten lahm

YouTube, DoorDash, Zoom, Google, Spotify, Amazon Web Services, Verizon, und Reddit: Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare machte heute am frühen Nachmittag viele Webseiten und Online-Apps unerreichbar. Epochtimes.de war auch darunter.

Betroffen waren etwa seit 12:20 Uhr neben den oben genannten auch die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, war auch nicht erreichbar.

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen.

Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Er schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Daher nutzen große Publikationen und Webportale diesen Anbieter. Cloudflare verbessert die Ladezeiten, indem es Server auf der ganzen Welt nutzt.

„Cloudflare ist sich eines Problems bewusst“

Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: „Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit“. Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben.

In einer per E-Mail an Epoch Times gesendeten Erklärung sagte ein Sprecher von Cloudflare: „Wir haben ab 12:20 MEZ einen Anstieg ungewöhnlichen Datenverkehrs zu einem der Dienste von Cloudflare festgestellt. Dies führte dazu, dass es bei einem Teil des Datenverkehrs, der über das Netzwerk von Cloudflare lief, zu Fehlern kam.

„Wir kennen die Ursache für den ungewöhnlichen Anstieg des Datenverkehrs noch nicht. Wir sind alle mit Hochdruck dabei, sicherzustellen, dass der gesamte Datenverkehr fehlerfrei abgewickelt wird. Danach werden wir uns der Untersuchung der Ursache für den ungewöhnlichen Anstieg des Datenverkehrs zuwenden. Wir werden aktuelle Informationen auf cloudflarestatus.com veröffentlichen.“

Um 13:21 Uhr hieß es dann: „Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen.“ Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetbenutzern auf Portalen wie allestörungen.de.

Downdetector meldete namhafte Ausfälle

Nach aktuellen Daten des Downdetector waren X, Spotify, OpenAI, Amazon Web Services, Verizon, YouTube, Claude, DoorDash, Zoom, Google und Reddit auch in den USA von Ausfällen betroffen. Selbst Downdetector war kurzzeitig nicht verfügbar.

Gegen 13:30 Uhr gab das Unternehmen bekannt, dass es „den WARP-Zugang in London wieder aktiviert“ habe. Allerdings kam es anschließend zu weiteren Ausfällen.

Erst am 20. Oktober fielen die Amazon Web Services aus, was zu erheblichen Störungen im Internet führte, von denen viele beliebte Webplattformen betroffen waren.

Der Ausfall dauerte bei einigen Websites etwa drei Stunden, bei anderen länger. Downdetector zeigte zu diesem Zeitpunkt weitreichende Zugangsstörungen bei Amazon, Coinbase, Ring, Snapchat, Reddit, Slack, United Airlines, Zoom und mehreren Online-Gaming-Netzwerken, darunter Fortnite, Roblox, Pokémon Go und Epic Games.

(Mit Material von Agenturen)