An eine Rose - von Friedrich Hölderlin

An eine Rose

Ewig trägt im Mutterschoße,

Süße Königin der Flur!

Dich und mich die stille, große,

Allbelebende Natur;

Röschen! unser Schmuck veraltet,

Stürm entblättern dich und mich,

Doch der ewge Keim entfaltet

Bald zu neuer Blüte sich.

Johann Christian Friedrich Hölderlin 1770–1843)