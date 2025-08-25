Im ewigen Wandel der Zeit
An eine Rose - von Friedrich Hölderlin
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
An eine Rose
Ewig trägt im Mutterschoße,
Süße Königin der Flur!
Dich und mich die stille, große,
Allbelebende Natur;
Röschen! unser Schmuck veraltet,
Stürm entblättern dich und mich,
Doch der ewge Keim entfaltet
Bald zu neuer Blüte sich.
Johann Christian Friedrich Hölderlin 1770–1843)
