An eine Rose - von Friedrich Hölderlin

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Foto: fotandy/iStock

Friedrich Hölderlin
An eine Rose

Ewig trägt im Mutterschoße,
Süße Königin der Flur!
Dich und mich die stille, große,
Allbelebende Natur;
Röschen! unser Schmuck veraltet,
Stürm entblättern dich und mich,
Doch der ewge Keim entfaltet
Bald zu neuer Blüte sich.
 
Johann Christian Friedrich Hölderlin 1770–1843)

