Kultur Ouvertüre

Die Ouverture solennelle „1812“ von Peter Tschaikowski

Den Komponisten frustrierte, dass diese Ouvertüre so populär wurde. Sie sei „offensichtlich ohne Wärme und Liebe geschrieben“ – jedoch mit großem Erfolg in der Christ-Erlöser-Kathedrale 1882 in Moskau uraufgeführt. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber klassischer Musik.